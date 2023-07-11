Президент США прилетел в Вильнюс на саммит НАТО вечером в понедельник

Самолет американского лидера приземлился в Вильнюсском аэропорту около 19.12, сообщает фотокорреспондент BNS.

В аэропорту Байдена встретил президент Литвы Гитанас Науседа, потом президент США около получаса общался с жителями Вильнюса на территории аэропорта и отправился в отель в Вильнюсе.

"Приезд президента США в Литву - это историческое событие, свидетельство тесных и прочных связей между нашими странами", - приведены слова Науседы в пресс-релизе офиса президента.

"Литва ценит стратегическое партнерство Соединенных Штатов и чрезвычайно значительный вклад в укрепление обороны восточного фланга НАТО и всего Альянса", - добавил он.

Официальная церемония встречи главы США состоится во дворе Президентского дворца во вторник, после нее лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу, на которой обсудят вопросы поддержки Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО, а также ответ на поддерживаемую Беларусью российскую военную агрессию против Украины.