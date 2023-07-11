Президент США прилетел в Вильнюс на саммит НАТО вечером в понедельник

Президент США Джо Байден в понедельник вечером прибыл в Вильнюс, где в примет участие в саммите НАТО.
Самолет американского лидера приземлился в Вильнюсском аэропорту около 19.12, сообщает фотокорреспондент BNS.
В аэропорту Байдена встретил президент Литвы Гитанас Науседа, потом президент США около получаса общался с жителями Вильнюса на территории аэропорта и отправился в отель в Вильнюсе.
"Приезд президента США в Литву - это историческое событие, свидетельство тесных и прочных связей между нашими странами", - приведены слова Науседы в пресс-релизе офиса президента.
"Литва ценит стратегическое партнерство Соединенных Штатов и чрезвычайно значительный вклад в укрепление обороны восточного фланга НАТО и всего Альянса", - добавил он.
Официальная церемония встречи главы США состоится во дворе Президентского дворца во вторник, после нее лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу, на которой обсудят вопросы поддержки Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО, а также ответ на поддерживаемую Беларусью российскую военную агрессию против Украины.
Позже во вторник Байден с союзниками примет участие в саммите НАТО, на котором основное внимание будет уделено перспективам вступления Украины в НАТО. В настоящее время среди союзников до сих пор нет единого мнения о том, как окончательно определить более тесные политические отношения между Украиной и Альянсом.
Страны-члены рассматривают возможность принятия на себя обязательств по отказу от Плана действий по членству для Украины, военной поддержке этой страны и созданию Совета НАТО-Украина.
Однако Украина призывает Альянс договориться и пригласить ее вступить в НАТО после окончания войны.
Перед прибытием в Вильнюс Байден заявил американской телекомпании CNN, что война с Россией должна закончиться, прежде чем НАТО сможет рассматривать вопрос о членстве Украины. По его словам, Киев должен "соответствовать и другим квалификационным требованиям", чтобы получить приглашение.
В среду Байден в Вильнюсском университете обратится к жителям Литвы, в этом мероприятии он будет участвовать вместе с Науседой.
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