Столтенберг: ЧВК "Вангер" в Беларуси нет, но мы к этому готовы

"Пока мы не видели ни дислокации, ни перемещения сил "Вагнера" в Беларуси, но, конечно, мы внимательно следим за происходящим", - сообщил Столтенберг после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе во вторник.

Он заявил, что понимает озабоченность Литвы, но заверил, что "НАТО здесь, мы готовы защищаться от любой потенциальной угрозы".

На прошлой неделе белорусские военные показали полевой лагерь для вагнеровцев, которые могут переехать в Беларусь согласно договоренности, положившей конец короткому военному мятежу в России 24 июня.

Во время бунта, который продолжался менее суток, наемники Евгения Пригожина без единого выстрела захватили военный штаб в Ростове-на-Дону, а затем оказались примерно в 200 км от российской столицы.

Позднее мятеж был остановлен после достижения договоренности с российским руководством, согласно которой Пригожин и другие "вагнеровцы" должны были уйти в Беларусь.

Однако условия этого соглашения и их реализация остаются неясными, поскольку, как сообщается, Пригожин все еще находится в России.

Возможная передислокация "вагнеровцев" в Беларусь вызывает беспокойство в странах Балтии и Польше, опасающихся провокаций.