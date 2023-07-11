Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюс

Этот вопрос является самым обсуждаемым на саммите, поскольку Украина до сих пор призывала своих партнеров взять на себя обязательства по членству для страны после войны, в то время как Запад придерживался позиции, что альянс должен сейчас сосредоточиться на практической поддержке.

Однако члены НАТО, скорее всего, придут к компромиссу. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во вторник, что НАТО установит для Украины путь реформ, чтобы она в конечном итоге могла вступить в альянс, однако конкретных сроков не назвал.

По словам посла Литвы в НАТО Дейвидаса Матулёниса, Украина не получит на саммите приглашения вступить в НАТО, но будет выработан "гораздо более четкий порядок того, как это приглашение может появиться".

Члены блока также рассматривают возможность отказа для Украины от плана действий по членству в НАТО, оказания ей военной поддержки и создания совета НАТО - Украина.

На сегодняшний день все члены блока обязаны были выполнить план действий, за исключением Финляндии и Швеции, которая ждет ратификации ее членства Турцией и Венгрией.

В 18:00 ожидается выступление Зеленского на саммите. Также ожидается, что во вторник он примет участие в торжественном ужине лидеров стран НАТО.

На саммите в Бухаресте в 2008 году альянс заявил, что Украина в будущем станет членом НАТО, но не назвал конкретных сроков.

Киев некоторое время добивался большей ясности относительно перспектив своего членства, но после широкомасштабного вторжения России в Украину в сентябре прошлого года Зеленский подал официальную заявку на вступление в НАТО.