Зеленский раскритиковал неопределенность НАТО насчет вступления Украины в альянс

Зеленский написал в Twitter, что Украина ценит своих союзников, общую безопасность и открытый диалог, и заслуживает ответного уважения.

Он сообщил, что по дороге в Вильнюс получал сигналы о том, что какие-то формулировки обсуждаются без участия Украины, и речь идет только о приглашении Украине стать членом НАТО, а не о ее членстве.

"Это беспрецедентно и абсурдно, когда временных рамок нет ни для приглашения, ни для участия Украины", - написал Зеленский, добавив, что в то же время упоминаются некие условия даже относительно приглашения Украины в альянс.

"Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса", - заключил Зеленский, добавив, что это "оставляет возможность договориться о членстве Украины в НАТО на переговорах с Россией".

"А для России это означает мотивацию продолжать свой террор", - написал Зеленский.

"Неопределенность - это слабость. И я буду говорить об этом открыто на саммите", - сказал украинский президент.