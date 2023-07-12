Инфографика ⟩ За месяц в Латвии немного выросло число безработных

В конце июня зарегистрированная безработица в Латвии сохранялась на уровне 5,5%, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).
В конце июня в NVA было зарегистрировано 49 239 безработных, что на 389 больше, чем в конце мая (48 850 безработных).
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в июне был в Рижском регионе - 4,3% экономически активного населения (+0,1 проц. пункта), самый высокий сохранялся в Латгале - 11,2% (-0,3 проц. пункта).
В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 5,5% (+0,1 проц. пункта), в Земгале - 5,1% (+0,1 проц. пункта), в Видземе не изменился - 5,4%.
Уровень зарегистрированной безработицы в Риге вырос на 0,1 проц. пункта до 4,4% экономически активного населения.
В прошлом году безработица в Латвии составляла 6,1% экономически активного населения.
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