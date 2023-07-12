Инфографика ⟩ За месяц в Латвии немного выросло число безработных

В конце июня в NVA было зарегистрировано 49 239 безработных, что на 389 больше, чем в конце мая (48 850 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в июне был в Рижском регионе - 4,3% экономически активного населения (+0,1 проц. пункта), самый высокий сохранялся в Латгале - 11,2% (-0,3 проц. пункта).

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 5,5% (+0,1 проц. пункта), в Земгале - 5,1% (+0,1 проц. пункта), в Видземе не изменился - 5,4%.

Уровень зарегистрированной безработицы в Риге вырос на 0,1 проц. пункта до 4,4% экономически активного населения.

В прошлом году безработица в Латвии составляла 6,1% экономически активного населения.