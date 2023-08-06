Развлекайтесь, но потише. В Риге хотят штрафовать бары, но никто не понимает, за что именно

Мункевицс отмечает, что пока сложно комментировать новые правила, ведь нет четких критериев, по которым будут выписываться штрафы.

"Пока сложно понять, как будут выписываться штрафы. На основе жалоб людей? Вряд ли это будет соответствовать закону", - говорит он.

Мункевицс отметил, что жалобы на шум в их заведении поступают чаще в летнее время, когда есть террасы. В основном эти жалобы связаны с людьми, которые громко себя ведут.

"Мы всегда стараемся уладить все ситуации, но заведению сложно контролировать поведение людей, да мы и не имеем права это делать. Люди - свободные существа, они сами решают шуметь на улице. Мы не можем влиять на их личную свободу. Мы соблюдаем закон и вовремя убираем террасы с улицы, после 22:00 все люди сидят уже внутри заведения. Есть, конечно, посетители, которые решают остаться на улице, но мы не можем их заставлять делать что-либо.

Это даже кажется неадекватным - штрафовать заведение за то, что делают конкретные люди", - считает владелец Gimlet nordic cocktail bar.

При этом он уверен, что новые поправки не повлияют на работу его заведения, так как бар и так соблюдает все правила и законы.