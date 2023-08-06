Развлекайтесь, но потише. В Риге хотят штрафовать бары, но никто не понимает, за что именно

Традиционно проходивший в Салацгриве фестиваль Positivus в прошлом году переехал в столицу. На Луцавсале гремело так, что звуки концертов слышали даже в удаленных микрорайонах Риги. Недовольны рижане и шумом от вечеринок в столичных барах, клубах и ресторанах. Новые правила предусматривают штрафы для их владельцев, однако опрошенные RUS TVNET представители отрасли не понимают, как это будет работать на практике, и с тревогой задумываются о перспективах закрытия.
Что за новые поправки?
12 июля Рижская дума (РД) приняла обязательные правила, ограничивающие использование громкой музыки в уличных кафе, барах и ресторанах.
Пока эти правила еще не вступили в силу.
Как сообщил RUS TVNET специалист по связям с общественностью РД Мартиньш Вилемсонс, новые правила вступят в силу после получения положительного заключения от Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. Это должно быть сделано в течение месяца.
Может случиться и так, что у министерства появятся существенные возражения, тогда процесс может затянуться.
Цель поправок - бороться с шумом в ночное время, отмечают в РД.
"Цель Рижского самоуправления не в том, чтобы отменить или ограничить развлечения в столице, а в том, чтобы создать инструменты для ограничения тех, кто нарушает общественный порядок, и недобросовестных предпринимателей, которые основательно мешают жителям в ночное время", - пояснила LETA заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги").
В прошлом году в Рижскую муниципальную полицию поступило более 10 000 вызовов о чрезмерном шуме, поэтому РД должна найти эффективное решение этой проблемы, подчеркнула Озола.
Как будут применяться штрафы?
В случае нарушения полиция будет иметь право составить административный акт, который обяжет предпринимателей уменьшить громкость музыки, а также приостановить работу открытой террасы на срок до 24 часов.
Если владелец открытой террасы не примет во внимание требования, изложенные в административном акте, составленном полицией, полиция также сможет налагать принудительные денежные штрафы на физических лиц
в размере от 50 до 5000 евро, а на юридических лиц - в размере от 100 до 10 000 евро.
Если такое нарушение будет повторяться, Рижская муниципальная полиция совместно с Центром жителей районов Риги сможет принять решение об аннулировании разрешения на уличную торговлю, выданного предприятию общественного питания.
Владельцы баров в недоумении
Владельцы баров не понимают, как будут работать новые правила, так как Рижская дума пока не обозначила четкие критерии, по которым будут вводиться штрафы.
"На данный момент непонятно, как и кем будет исполняться этот закон. Во-вторых, какие будут нормативы, которые определяют, насколько шумно или не шумно в этом месте. Пока выглядит, что это субъективное видение полиции, которая приезжает и смотрит, насколько громко или не громко играет музыка. Должны быть четко прописанные нормативы, по которым можно будет работать", - считает владелец популярного в Риге бара (его имя и название бара владелец попросил не называть, но редакции они известны).
Сам бар находится в центре города рядом с жилыми домами, и хозяину важно, чтобы с людьми не было конфликтов, но он считает, что штрафы - это не выход.
"Мое мнение - это очень сильно ударит по индустрии. Эти правила приведут к закрытию многих мест. Будет множество штрафов, которые компании просто не смогут оплатить и будут вынуждены закрыться", - считает владелец рижского бара.
Он отмечает, что Рижской думе необходимо вести диалог с представителями развлекательной индустрии и вместе искать решения проблемы с шумом в городе: "Вместо диалога у нас приняли просто очень жесткие штрафы в надежде, что жалоб станет меньше, но жалоб меньше не станет. Главные аргумент - это 10 000 жалоб в полицию. Я гарантирую, жалоб меньше не станет. Станет только больше проблем. Станет только больше мест, которые будут закрываться по этой причине".
При этом владелец бара осознает, что во многих местах Риги люди действительно страдают от шума, но решение надо искать другими способами.
"Например, люди, которые живут возле квартала улицы Таллинас или квартала Андрейосты. Да чего уж тут скрывать, у нас тоже есть некие проблемы с соседями, но, как мне кажется, самая главная проблема в том, что нет конкретного диалога. Можно попытаться открыть диалог между людьми и каким-то конкретным заведением. "Что мы можем сделать, чтобы вы спокойно спали и вам не было шумно?". Можно протестировать уровень звука, при котором всем соседям будет нормально, и зафиксировать его - выше этого предела мы не можем включать музыку. А вместо такой возможности диалога между заведениям и теми, кому они мешают, будут внедрять штрафы.
Эти 5000 евро можно было бы потратить на установку изоляции, например. Эти деньги можно было потратить на то, чтобы и заведению было хорошо, и соседям можно было жить потом спокойно", - считает представитель индустрии.
Также одна из проблем новых правил заключается в том, что чаще всего шум создают сами посетители, а не развлекательное заведение.
"Люди сидят на террасе, смеются, разговаривают. Полиция говорит: "Вы должны это контролировать". С одной стороны - да, должны. И действительно, мы стараемся делать замечания людям, которые очень громко себя ведут. Но в общей массе это, конечно же, не сильно помогает, потому что люди сами по себе очень шумные. Если сидят 50 человек и одновременно разговаривают - будет громко в любом случае. Представьте, люди сидят на террасе в хорошую погоду, пьют, курят, и им хорошо. И тут мы по 10 раз подходим и просим не шуметь. Они просто в следующий раз не придут", - уверен владелец бара.
Также могут возникнуть ситуации, когда причина шума вовсе не связана с заведением: "У нас на днях была ситуация, что бабушка пришла к нам и начала на нас кричать. А потом мы с ней вместе выяснили, что ей мешает фестиваль Positivus. При этом она уже могла вызвать полицию в такой ситуации".
Свое мнение насчет новых поправок RUS TVNET высказал и совладелец бара Gimlet nordic cocktail bar Илмарс Мункевицс. Заведение находится в подвале жилого дома в центре Риги на улице Базницас.
Мункевицс отмечает, что пока сложно комментировать новые правила, ведь нет четких критериев, по которым будут выписываться штрафы.
"Пока сложно понять, как будут выписываться штрафы. На основе жалоб людей? Вряд ли это будет соответствовать закону", - говорит он.
Мункевицс отметил, что жалобы на шум в их заведении поступают чаще в летнее время, когда есть террасы. В основном эти жалобы связаны с людьми, которые громко себя ведут.
"Мы всегда стараемся уладить все ситуации, но заведению сложно контролировать поведение людей, да мы и не имеем права это делать. Люди - свободные существа, они сами решают шуметь на улице. Мы не можем влиять на их личную свободу. Мы соблюдаем закон и вовремя убираем террасы с улицы, после 22:00 все люди сидят уже внутри заведения. Есть, конечно, посетители, которые решают остаться на улице, но мы не можем их заставлять делать что-либо.
Это даже кажется неадекватным - штрафовать заведение за то, что делают конкретные люди", - считает владелец Gimlet nordic cocktail bar.
При этом он уверен, что новые поправки не повлияют на работу его заведения, так как бар и так соблюдает все правила и законы.
"Мы уже давно все соблюдаем, редко когда бывают случаи, когда кто-то ведет себя громче, чем обычно. Я думаю, на нашу работу это не повлияет. Может, есть другие места, где действительно с этим проблемы. Я слышал про Андрейсалу и другие места, но мы находимся в центре, в жилом здании с офисными помещениями, и вечером там никого нет. Да и на улице мы музыку не включаем, только внутри здания, и у нас есть звукоизоляция. Также наше заведение находится в полуподвальном помещении, да и стены у здания очень толстые. Мы стараемся работать так, чтобы никому не мешать", - заключает Мункевицс.
Руководитель проектов Tallinas kvartāls (квартал улицы Таллинас) Анда Вайчеконе сообщила RUS TVNET, что представители квартала в настоящее время активно участвуют в рабочей группе, которая занимается разработкой новых поправок.
"Шокирует именно размер штрафов, которые планируется ввести. Я думаю и я надеюсь, что не будет такого, что сразу будут приезжать и назначать штрафы. Должны быть сначала какие-то предупреждения, а штраф - это уже крайний вариант, если коммерсант не слушает и не делает никаких улучшений. Потому что реальная ситуация очень сложная. Она усложняется еще и тем, что если мы можем измерить звук или шум, то мы не можем измерить этот уровень помехи, поэтому это все очень субъективно. Одному может мешать, другому может не мешать", - говорит Анда Вайчеконе.
Tallinas kvartāls - это сразу несколько развлекательных заведений в одном месте, которые находятся в жилом районе центральной части города на улице Таллинас, и, конечно, бывают случаи, когда жители ближайших домов жалуются на шум. Вайчеконе отмечает, что квартал заботится о том, чтобы доставлять как можно меньше беспокойства людям, живущим по соседству.
Например, в этом году Tallinas kvartāls ввел новые правила, и после 23:00 на террасах больше не включают музыку.
Все публичные мероприятия согласуются с Рижской думой, и если мероприятие планируется после 23 часов вечера, то запрашивается разрешение. Также во многих помещениях квартала поменяли старые окна на пластиковые, чтобы была изоляция звука, когда музыка играет внутри помещения.
"Мы также активно сотрудничаем с полицией. Если есть вызовы и приезжает полиция, мы спокойно проходим по проблемным зонам территории, и полиция оценивает, громкий ли здесь звук или нет. Есть соседи, которые с нами связываются и мы вместе решаем ситуацию. Просим убавить звук и т. д. Нельзя сказать, что мы игнорируем эти проблемы. Мы открыты к сотрудничеству и поэтому и решили участвовать в этой рабочей группе, чтобы были разработаны нормативные акты, учитывая мнение всех сторон", - заключает представитель Tallinas kvartāls.
Против планируемых поправок выступил член правления Латвийской ассоциации баров Оскарс Икстенс.
"Рига - самая тихая столица Европы", - заявил он порталу lsm.lv.
Глава Ассоциации баров считает, что изменения были инициированы недобросовестными участниками отрасли, а решение о штрафах - поспешное.
"Вообще, наказания должны быть на последнем месте, есть много других мер, которые можно использовать до этого - например, для людей, которым мешает шум, есть дополнительное финансирование на замену окон, чтобы сделать их звуконепроницаемыми", - добавил Икстенс.
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