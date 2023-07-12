Названы компании, которые не сдержали обещание уйти из России

Не все западные компании, объявившие о планах уйти с российского рынка или значительно сократить свое присутствие на нем, выполнили свои обещания, следует из исследования Йельского университета.
Исследование показывает, что как минимум шесть известных международных компаний,
таких как Heineken, Unilever, Philip Morris International и Mondelez, не сдержали своих обещаний.
Нидерландская компания Heineken официально пообещала уйти с российского рынка через четыре дня после начала войны. Однако компании по-прежнему принадлежат семь пивоварен в России, на которых работает 1800 человек. Более того, компания запустила ряд новых брендов в России. Компания сообщила журналистам CNN, что найден покупатель для российского бизнес-подразделения и что одобрение сделки со стороны властей ожидается с апреля.
9 марта 2022 года американская компания Mondelez пообещала сократить "второстепенные виды деятельности в России и сосредоточиться на базовых предложениях". Однако видимых признаков того, что Mondelez собирается сокращать масштабы своей деятельности в России, пока нет. Там у компании 3000 сотрудников, и компания не ответила на вопросы журналистов.
Британская Unilever 8 марта 2022 года пообещала продавать в России только товары первой необходимости, произведенные внутри страны. Однако компания продолжает продавать как мороженое, так и другие потребительские товары. В компании отказались комментировать результаты исследования Йельского университета и напомнили о сделанном в феврале 2023 года заявлении о том, что трудно покинуть Россию, не передав свои активы властям и не причинив вреда сотрудникам.
Швейцарская Nestle также пообещала продавать в России только товары первой необходимости. Но компания продолжает продавать шоколадные батончики, корма для домашних животных и прочие товары, не являющиеся товарами первой необходимости, отметили исследователи. Nestle также не ответила на запрос журналистов.
Американская WeWork пообещала уйти из России в марте 2022 года, но компания до сих пор работает в полном объеме. Представители компании сообщили журналистам, что "план выхода из России все еще существует и процесс продажи бизнеса находится на завершающей стадии".
Американский табачный гигант Philip Morris International еще в марте 2022 года пообещал уйти с российского рынка, однако компания по-прежнему остается одной из крупнейших международных компаний, работающих в России. Представители компании заявили CNN, что ограничены введенными в России правилами.
"Эти компании нарушают свои обещания. Они действуют как спекулянты военного времени", - сказал руководитель исследования, профессор Джефф Зонненфельд.
Исследование Йельского университета создано с учетом данных из различных источников, корпоративных документов и информации, доступной в СМИ.
Подобные исследования усиливают давление на западные компании и призывают их к дальнейшему снижению деловой активности в России. Всего, по данным исследователей, Россию покинуло 1028 международных компаний.
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