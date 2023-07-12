Названы компании, которые не сдержали обещание уйти из России

Исследование показывает, что как минимум шесть известных международных компаний,

таких как Heineken, Unilever, Philip Morris International и Mondelez, не сдержали своих обещаний.

Нидерландская компания Heineken официально пообещала уйти с российского рынка через четыре дня после начала войны. Однако компании по-прежнему принадлежат семь пивоварен в России, на которых работает 1800 человек. Более того, компания запустила ряд новых брендов в России. Компания сообщила журналистам CNN, что найден покупатель для российского бизнес-подразделения и что одобрение сделки со стороны властей ожидается с апреля.

9 марта 2022 года американская компания Mondelez пообещала сократить "второстепенные виды деятельности в России и сосредоточиться на базовых предложениях". Однако видимых признаков того, что Mondelez собирается сокращать масштабы своей деятельности в России, пока нет. Там у компании 3000 сотрудников, и компания не ответила на вопросы журналистов.