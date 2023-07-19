Названы самые сильные паспорта в мире: известна и позиция Латвии в рейтинге

В первом квартале 2023 года сингапурский паспорт был признан самым сильным паспортом, с которым можно посетить 192 страны мира без виз или по упрощенной процедуре. На втором месте со 190 странами находятся паспорта Германии, Италии и Испании, а в тройке лидеров со 189 странами - паспорта Австрии, Финляндии, Франции, Японии, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции.

​Из соседних с Латвией стран самый сильный паспорт имеет Литва, которая занимает восьмое место вместе с США (184 страны, которые можно упрощенно посетить). Эстония с Исландией находятся на десятом месте (182 страны).

Пять самых слабых паспортов в мире - у Сомали и Йемена (можно путешествовать в 35 стран без визы), Пакистана (в 33 страны), Сирии (в 30 стран), Ирака (в 29 стран) и Афганистана (в 27 стран).

С 2018 года индекс обновляется каждый квартал. Эксперты анализируют визовые условия более чем 200 стран и территорий. Позиция страны в рейтинге определяется количеством государств, в которые граждане данной страны могут въезжать без виз или получать визы в упрощенном порядке. Этот рейтинг составляется с 2006 года.