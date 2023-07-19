Инфографика ⟩ Eurostat: инфляция в Латвии выше, чем в среднем по еврозоне

Годовая инфляция в июне составила 8,1%. Более высокая инфляция была только в Венгрии (19,9%), Словакии (11,3%), Чехии (11,5%), Польше (11%), Румынии (9,3%), Эстонии (9%), Хорватии (8,3%) и Литве (8,2%).

Самая низкая годовая инфляция в июне была в Люксембурге (1%), а также в Бельгии и Испании (обе страны - 1,6%).

По сравнению с июнем 2022 года рост потребительских цен зарегистрирован во всех странах ЕС.

Среднегодовая инфляция в ЕС в июне составила 6,4%, в еврозоне - 5,5%.

По сравнению с маем потребительские цены и в ЕС, и в еврозоне выросли на 0,3%.

В Латвии по сравнению с маем потребительские цены упали на 1,4%. Помимо Латвии, месячная дефляция зафиксирована в Нидерландах (-0,5%), Финляндии (-0,2%), а также в Бельгии и Литве (-0,1% в обеих странах).

Наибольший рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был в Хорватии (1,6%), Мальте (1,5%), Швеции (1%), Греции и Словении (обе страны 0,9%), а также Эстонии и Ирландии (обе страны 0,8%).