Фирма мужа внештатной советницы Стакиса получила от Рижской думы почти 20 000 евро

Лагздиня подала несколько деклараций должностного лица. Первая - декларация при поступлении на работу 2 декабря 2020 года. Она указала, что работала в комиссии по распределению бюджетных средств в самоуправлении города Риги.

В 2020 году она получила от Рижского самоуправления зарплату в размере 8 253 евро, гонорар в размере 1 500 евро и другие доходы в размере 4 327 евро. Согласно декларации, в 2020 году в Рижской думе она заработала более 14 000 евро.

Как пояснила агентству LETA Лагздиня, заявление о начале работы должностным лицом она подала с декабря, но вознаграждение от самоуправления получала и раньше. Поэтому 14 000 было получено за работу не в течение одного месяца, а за более длительный период.

В декларации от 14 мая 2021 года по окончании своей работы Лагздиня указала, что как член оценочной комиссии самоуправления города Риги менее чем за пять месяцев 2021 года получила заработную плату в размере 26 010 евро, что составляет более 5000 евро в месяц.

С другой стороны, за 2022 год она подала декларацию о начале работы 8 апреля 2022 года. Этой декларации в базе данных Службы государственных доходов нет.

Как заявил агентству LETA бывший мэр Риги Стакис, ему сложно это комментировать. Он всегда говорил, что сотрудники должны информировать о возможных конфликтах интересов. Если бы он знал об этой ситуации, он бы обсудил ее с советницей