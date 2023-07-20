Фирма мужа внештатной советницы Стакиса получила от Рижской думы почти 20 000 евро

Компания мужа Ренате Лагздини, внештатной советницы бывшего председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса, получила от самоуправления примерно 20 000 евро.
По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, в 2022 году самоуправление подписало договор с ООО fon Films на услуги по разработке видео для проекта "Рижское лето". Общая сумма договора составляет 19 800 евро, с НДС 23 958 евро.
Договор был подписан управлением по бренду и коммуникациям от имени самоуправления.
По информации Firmas.lv, 60% акций SIA fon Films принадлежат мужу Лагздини Марису Лагздиньшу.
Договор между самоуправлением и fon Films был заключен 6 июля 2022 года. Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, через два дня, 8 июля, Лагздиня стала внештатным советником Стакиса и исполняла эти обязанности до 10 января 2023 года. Лагздине не платили за ее работу внештатным консультантом, но она получала зарплату в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, где работала именно с организацией летней культурной программы Риги.
Согласно информации, предоставленной городской думой, в 2022 году Лагздиня была членом комиссии по закупкам департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, которая принимала решения.
Как сообщила агентству LETA Лагздиня, она не участвовала в принятии решения о заключении контракта с компанией ее мужа fon Films.
Лагздиня подала несколько деклараций должностного лица. Первая - декларация при поступлении на работу 2 декабря 2020 года. Она указала, что работала в комиссии по распределению бюджетных средств в самоуправлении города Риги.
В 2020 году она получила от Рижского самоуправления зарплату в размере 8 253 евро, гонорар в размере 1 500 евро и другие доходы в размере 4 327 евро. Согласно декларации, в 2020 году в Рижской думе она заработала более 14 000 евро.
Как пояснила агентству LETA Лагздиня, заявление о начале работы должностным лицом она подала с декабря, но вознаграждение от самоуправления получала и раньше. Поэтому 14 000 было получено за работу не в течение одного месяца, а за более длительный период.
В декларации от 14 мая 2021 года по окончании своей работы Лагздиня указала, что как член оценочной комиссии самоуправления города Риги менее чем за пять месяцев 2021 года получила заработную плату в размере 26 010 евро, что составляет более 5000 евро в месяц.
С другой стороны, за 2022 год она подала декларацию о начале работы 8 апреля 2022 года. Этой декларации в базе данных Службы государственных доходов нет.
Как заявил агентству LETA бывший мэр Риги Стакис, ему сложно это комментировать. Он всегда говорил, что сотрудники должны информировать о возможных конфликтах интересов. Если бы он знал об этой ситуации, он бы обсудил ее с советницей
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