Дождь задержал уборку зерна, но не навредил его качеству

Начальник отдела сельского хозяйства зернового кооператива Latraps Гиртс Озолс сказал, что, хотя есть некоторые фермеры, которые имеют свои сушилки и начали уборку более ранних сортов, в целом уборка еще не началась. По его словам, урожай готов к уборке, и более интенсивная уборка зерна может начаться в субботу или воскресенье, когда прогнозируется более сухая погода.

В то же время представитель Latraps прогнозирует, что нынешнее количество осадков не повлияет на качество урожая и под воздействием дождя на зерновых полях не должно образовываться гнили.

Однако он добавил, что зерну необходимо от двух до двух с половиной дней, чтобы высохнуть перед уборкой.

С другой стороны, прогнозируемые дожди на следующей неделе уже могут больше повлиять на уборку урожая, добавил Озолс.

Председатель правления кооператива VAKS Индулис Янсонс сообщил агентству LETA, что фермеров беспокоят прогнозы дождливой погоды, потому что тогда им предстоят дополнительные расходы на уборку, в том числе на сушку.

Он пояснил, что исходя из жаркого мая фермеры надеялись начать уборку раньше, но она задержалась. Кое-где идет уборка озимого ячменя, в ближайшее время местами будет убрана пшеница.

По имеющейся у кооператива информации, большая часть фермеров в Латгале и Видземе "выйдет в поле" в четверг, когда прогнозируется более сухая погода.

Янсонс также подчеркнул, что в настоящее время фермеры готовы к сбору урожая и надеются продать его "по более или менее нормальным ценам", хотя сейчас цены не радуют.

Он также добавил, что это точно будет не самый урожайный год и первые оценки показывают, что урожай будет посредственный.

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