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Видео ⟩ Электричество по "цене золота"; продавец наконец услышал горожан

rus.tvnet.lv
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Электричество
Электричество Фото: Bez Tabu

Семья Дины, живущая на окраине Салдуса недалеко от железнодорожного вокзала, чувствует себя заложниками. Пока местные жители по одну сторону железной дороги пользуются условными благами свободного рынка электроэнергии, другие жители находятся в руках крупной государственной компании-монополиста. Об этом сообщает программа Bez Tabu.

Несколько многоквартирных жилых домов и других объектов получают электроэнергию от Latvijas dzelzceļš. В настоящее время тариф составляет 0,39 цента за киловатт-час. Помимо всего этого, существует еще и плата за услуги системы доставки. И итоговая сумма вызывает у жителей трепет, потому что тариф утроился.

И семья Дины, и другие здания возле станции Салдус находятся в заколдованном круге железнодорожной сети, из которого не так-то просто вырваться.

"Мы готовы пойти навстречу любому нашему клиенту, чтобы потребители могли получить электроэнергию по новой, максимально выгодной цене в кратчайшие сроки. Это означает, что у заказчика есть возможность расторгнуть существующий договор и заключить новый", - говорят в Latvijas dzelzceļš.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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