Видео ⟩ Электричество по "цене золота"; продавец наконец услышал горожан

Несколько многоквартирных жилых домов и других объектов получают электроэнергию от Latvijas dzelzceļš. В настоящее время тариф составляет 0,39 цента за киловатт-час. Помимо всего этого, существует еще и плата за услуги системы доставки. И итоговая сумма вызывает у жителей трепет, потому что тариф утроился.

И семья Дины, и другие здания возле станции Салдус находятся в заколдованном круге железнодорожной сети, из которого не так-то просто вырваться.

"Мы готовы пойти навстречу любому нашему клиенту, чтобы потребители могли получить электроэнергию по новой, максимально выгодной цене в кратчайшие сроки. Это означает, что у заказчика есть возможность расторгнуть существующий договор и заключить новый", - говорят в Latvijas dzelzceļš.

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