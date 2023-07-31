Видео ⟩ "Рост цен прекратится": экономист об инфляции в этом году

"Эти меры дают результаты, в еврозоне инфляция быстро снижается, еще быстрее в Латвии - конечно, с более высокой точки. Скорее, я обеспокоен тем, что эти меры окажутся слишком эффективными и, возможно, через пару лет ЕЦБ снова будет бороться со слишком низкой инфляцией", - сказал Страутиньш.

При этом эксперт указал, что хотя повышение процентных ставок способствует снижению инфляции, снижение инфляции в основном определяется падением цен на сырье и энергоносители.

"Самая высокая цена сырья на рынках была в мае и июле прошлого года. Это также стало основной причиной роста инфляции", - добавил экономист.

Экономист прогнозирует, что в ближайшие месяцы и в долгосрочной перспективе расходы, связанные с основными потребностями - как в энергии, так и в продуктах питания - в Латвии будут снижаться.

"Рост цен прекратится, но возврата к прежним уровням цены не будет", - сказал Страутиньш.

Уже сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о повышении процентной ставки в четверг, 27 июля.

На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение повысить основную ставку по операциям рефинансирования до 4,25%, ставку по депозитам овернайт до 3,75% и ставку по кредитам овернайт до 4,5%.

Все три ставки увеличились на 0,25 процентных пункта. Новые тарифы вступят в силу 2 августа. Совет ЕЦБ повысил процентные ставки девятое заседание подряд.

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