Уровень безработицы в Латвии ниже, чем в Европе

Самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в июне был в Испании (11,7%). В Греции он составил 11,1%, в Литве и Швеции - 7,5%, в Италии - 7,4%, во Франции - 7,1%.

Самый низкий уровень безработицы в июне был зарегистрирован на Мальте - 2,6%. В Чехии и Польше он составил 2,7%, в Германии - 3%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,6%.

В ЕС, согласно сезонно скорректированным данным, средний уровень безработицы в июне составил 5,9%, в странах еврозоны - 6,4%.

По данным Eurostat, в июне в ЕС насчитывалось 12,802 млн безработных, из них 10,814 млн - в странах еврозоны.