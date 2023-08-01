Уровень безработицы в Латвии ниже, чем в Европе

В июне уровень безработицы в Латвии составил 5,7%, что ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat.
Самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в июне был в Испании (11,7%). В Греции он составил 11,1%, в Литве и Швеции - 7,5%, в Италии - 7,4%, во Франции - 7,1%.
Самый низкий уровень безработицы в июне был зарегистрирован на Мальте - 2,6%. В Чехии и Польше он составил 2,7%, в Германии - 3%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,6%.
В ЕС, согласно сезонно скорректированным данным, средний уровень безработицы в июне составил 5,9%, в странах еврозоны - 6,4%.
По данным Eurostat, в июне в ЕС насчитывалось 12,802 млн безработных, из них 10,814 млн - в странах еврозоны.
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