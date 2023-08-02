Страны Балтии договорились о выходе из российской энергосистемы

Соглашение также предусматривает, что летом 2024 года, за полгода до синхронизации, страны Балтии откажутся от продления контракта контролируемой Москвой постсоветской энергосистемы, заключенного с российскими и белорусскими операторами, сообщил оператор литовских электросетей Litgrid.

"Вместе с нашими партнерами мы согласовали конкретные действия и сроки отключения от российской системы и присоединения к синхронной сети континентальной Европы.

Впервые операторы трех стран совместно взяли на себя четкие обязательства по выполнению синхронизации в оговоренные сроки - в феврале 2025 года", - заявил глава Litgrid Рокас Масюлис.

К февралю 2025 года будут завершены необходимые работы - установка первых синхронных компенсаторов, систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией. Другие проекты, связанные с синхронизацией, будут реализованы к концу 2025 года или позже.

Согласно соглашению между руководителями стран Балтии и Европейской комиссией, подписанному в 2018 году, Литва, Латвия и Эстония должны синхронизироваться с сетями остальной Европы к концу 2025 года.

Ранее Литва хотела, чтобы синхронизация состоялась раньше - в 2024 году, но Латвия и Эстония на это не согласились.

Операторы латвийских и эстонских электросетей Augstsprieguma tīkls и Elering ранее сообщили BNS, что начало 2025 года является наиболее ранней и технически и экономически наиболее подходящей датой для синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой.