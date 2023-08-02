Невероятное открытие в Норвегии может изменить индустрию электромобилей

В Скандинавии обнаружена руда, с помощью которой можно избежать нехватки фосфора в ближайшие несколько десятилетий. Крупные фосфатные руды обнаружены на юго-западе Норвегии, и они могут быть достаточно крупными для полного обеспечения потребностей в производстве электромобилей, солнечных панелей и удобрений по меньшей мере в ближайшие 50 лет.
Как сообщает Euronews, ценные руды были открыты еще в 2018 году. В мае компания Norge Mining сообщила, что общий объем фосфатов может составить около 70 миллиардов тонн.
Фосфат насыщен фосфором, который является очень важным компонентом во многих "зеленых" технологиях, а также в производстве удобрений. Открытие очень важно для Европы, которая в настоящее время сталкивается с недостатком этого компонента.
Уже в 2012 году эксперты предупреждали, что Европе потенциально грозит отсутствие фосфата. Россия имеет крупнейшие резервы фосфата, но после начала войны в Украине Европа значительно снизила импорт фосфата из России.
У Марокко, Китая, Ирана и Сирии тоже есть большие запасы фосфата, но из-за войны цена этого материала очень высока. В начале года ученые предупредили о возможном "фосфогедоне".
"Мы должны намного рациональнее использовать фосфор. В противном случае нам грозит катастрофа", - сказал профессор Фил Хейгарт из Ланкастерского университета в интервью британской газете The Guardian.
Профессор Бристольского университета Пенни Джонс была еще категоричнее: "Без фосфора нет жизни на Земле", - сказала она.
Фосфатные удобрения очень важны для глобальной пищевой промышленности. Однако их использование связано с цветением водорослей, что, в свою очередь, угрожает запасам рыбы в море и океанах. Также удобрения создают метан, способствующий глобальному потеплению.
Открытие в Скандинавии теоретически может удовлетворить мировой спрос на аккумуляторы для электромобилей и солнечные батареи на срок до 100 лет, подтвердили в Norge Mining.
Учитывая это, министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре заявил, что страна "обязана" развивать "самую устойчивую в мире минеральную промышленность". Ежегодно страны мира потребляют в совокупности 45 миллионов тонн фосфора.
"Когда в Европе находят что-то масштаба, который превышает все другие известные нам месторождения, - это открытие, имеющее особую значимость", - сказал основатель компании Norge Mining Майкл Вурмсер в интервью Euractiv.
Однако здесь следует помнить о том, что исторически обработка фосфора была связана с большим объемом выбросов углерода, поэтому в Европе за последние годы этот материал был произведен в очень малых объемах.
Чтобы свести к минимуму вредное воздействие на окружающую среду, Norge Mining планирует применять специальные технологии перехвата и хранения углерода. Правда, их эффективность некоторые эксперты ставят под сомнение.
В месторождении в Норвегии помимо фосфатов обнаружено и другое не менее важное сырье - титан, который часто используется для изготовления протезов и в самолетостроении, а также ванадий, который незаменим в производстве конструкций из нержавеющей стали.
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