Невероятное открытие в Норвегии может изменить индустрию электромобилей

Фосфатные удобрения очень важны для глобальной пищевой промышленности. Однако их использование связано с цветением водорослей, что, в свою очередь, угрожает запасам рыбы в море и океанах. Также удобрения создают метан, способствующий глобальному потеплению.

Открытие в Скандинавии теоретически может удовлетворить мировой спрос на аккумуляторы для электромобилей и солнечные батареи на срок до 100 лет, подтвердили в Norge Mining.

Учитывая это, министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре заявил, что страна "обязана" развивать "самую устойчивую в мире минеральную промышленность". Ежегодно страны мира потребляют в совокупности 45 миллионов тонн фосфора.

"Когда в Европе находят что-то масштаба, который превышает все другие известные нам месторождения, - это открытие, имеющее особую значимость", - сказал основатель компании Norge Mining Майкл Вурмсер в интервью Euractiv.

Однако здесь следует помнить о том, что исторически обработка фосфора была связана с большим объемом выбросов углерода, поэтому в Европе за последние годы этот материал был произведен в очень малых объемах.

Чтобы свести к минимуму вредное воздействие на окружающую среду, Norge Mining планирует применять специальные технологии перехвата и хранения углерода. Правда, их эффективность некоторые эксперты ставят под сомнение.

В месторождении в Норвегии помимо фосфатов обнаружено и другое не менее важное сырье - титан, который часто используется для изготовления протезов и в самолетостроении, а также ванадий, который незаменим в производстве конструкций из нержавеющей стали.