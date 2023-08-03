В этом году аэропорт "Рига" может обслужить на 300 000 человек больше, чем планировалось

"В целом мы могли бы закончить этот год с 6,6 млн пассажиров. Это очень хороший результат", - подчеркнула Одиня, добавив, что в бюджете текущего года аэропорт планировал обслужить приблизительно 6,3 млн пассажиров.

При этом она также допустила, что в этом году количество пассажиров, обслуженных в аэропорту "Рига", может быть на 400 тысяч больше, чем планировалось изначально.

Одиня отметила, что в настоящее время результаты лучше, чем планировалось, в том числе к середине июля в аэропорту было обслужено 3,4 миллиона пассажиров, что на 34% больше, чем в прошлом году.

Одиня упомянула, что в июне 2023 года в аэропорту было обслужено 636 000 пассажиров, а за первые две недели июля - 362 000 пассажиров.

Поэтому Одиня спрогнозировала, что в октябре этого года аэропорт может достичь общего числа обслуженных за весь прошлый год пассажиров, которое составило 5,3 млн человек.

Одиня выразила радость и по поводу увеличения числа пассажиров, летающих транзитом. В июле доля таких пассажиров составила примерно 26% от общего числа пассажиров.

Она отметила, что airBaltic в настоящее время обеспечивает примерно 98% всех транзитных пассажиров в аэропорту "Рига".

Как сообщалось, в прошлом году в аэропорту "Рига" было обслужено 5,381 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, когда было обслужено 2,353 млн пассажиров, но на 31% меньше, чем в 2019 году, когда в аэропорту было обслужено 7,798 млн пассажиров.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии.