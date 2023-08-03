Видео ⟩ Почему в Старой Риге пустуют коммерческие помещения?

Предприниматели говорят, что готовы переехать и развивать бизнес, но арендная плата чрезвычайно высока.

С другой стороны, эксперты по недвижимости отмечают, что собственники готовы к тому, что помещение будет несколько лет пустовать, но не собираются снижать арендную плату.

Такие надписи, как "Ремонт", "Закрыто по техническим причинам" уже все чаще появляются в Старой Риге.

Представители Латвийской ассоциации недвижимости отмечают, что Рига постепенно вымирает. Пандемия Covid-19 также изменила привычки людей.

"Люди заказывают товары в интернете, реже ходят в кафе и магазины. Одним из главных аспектов является то, что с 1990-х годов население центра Риги уменьшилось почти на 40%", - говорит глава Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas