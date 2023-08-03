Видео ⟩ Почему в Старой Риге пустуют коммерческие помещения?

Несмотря на то, что сейчас пик туристического сезона, торговые площади на первых этажах во многих зданиях Старой Риги пустуют, сдаются или выглядят заброшенными, сообщает программа TV3 Ziņas.
Предприниматели говорят, что готовы переехать и развивать бизнес, но арендная плата чрезвычайно высока.
С другой стороны, эксперты по недвижимости отмечают, что собственники готовы к тому, что помещение будет несколько лет пустовать, но не собираются снижать арендную плату.
Такие надписи, как "Ремонт", "Закрыто по техническим причинам" уже все чаще появляются в Старой Риге.
Представители Латвийской ассоциации недвижимости отмечают, что Рига постепенно вымирает. Пандемия Covid-19 также изменила привычки людей.
"Люди заказывают товары в интернете, реже ходят в кафе и магазины. Одним из главных аспектов является то, что с 1990-х годов население центра Риги уменьшилось почти на 40%", - говорит глава Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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