В то время как Grindex "уходит из РФ", россиянам рекомендуют брать милдронат на войну

Несмотря на то, что владелец фармацевтического предприятия Grindeks Киров Липман в интервью Латвийскому радио отрицал, что лекарствами компании лечат участвующих в войне против Украины россиян, рекомендации об использовании самого популярного латвийского лекарства - милдроната - встречаются в статьях и блогах, посвященных тому, "что купить перед тем, как отправиться в Украину", сообщает Rus.LSM.lv.
В апреле этого года в интервью Латвийскому радио Липман заявил, что Grindeks постепенно уходит из России. О том, что предприятие "постепенно отказывается от деятельности в странах высокого риска, к которым относится и Россия", говорится и в опубликованном недавно годовом отчете. Однако, несмотря на заявления, судя по этому отчету, в 2022 году оборот предприятия в России вырос на 28% и достиг 70,6 миллиона евро. В прошлом году у Grindeks было два одновременно больших и быстрорастущих рынка - страны ЕС и Россия.
В то же время за последнее десятилетие предприятию все-таки удалось существенно сократить в своем обороте долю России и других стран бывшего СССР, в том числе и Украины.
Как отмечает Rus.LSM.lv, милдронат встречается не только в статьях и блогах о том, "что купить, отправляясь на войну", но и упоминается волонтерами, собирающими помощь для российских солдат. Чаще всего этот препарат входит не в группу первой необходимости, где преобладают обезболивающие лекарства, а в категорию желательных товаров.
Впрочем, несмотря на то, что в рекомендациях обычно упоминается латвийский бренд, речь идет не только о медикаменте, сделанном в Латвии - копии милдроната производят десятки фармкомпаний не только в России, но и в других странах бывшего СССР.
Милдронат - самое коммерчески успешное латвийское лекарство: около десяти лет назад его продажи обеспечивали Grindeks более двух третей от оборота. Препарат разрабатывался в Институте оргсинтеза в конце 70-х годов и использовался изначально для повышения выносливости воюющих в Афганистане советских солдат.
В России милдронат производства Grindeks, а также копии от российских производителей в данный момент доступны в аптеках. В описании лекарства указано: "Повышает двигательную активность и физическую выносливость".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!