В то время как Grindex "уходит из РФ", россиянам рекомендуют брать милдронат на войну

В апреле этого года в интервью Латвийскому радио Липман заявил, что Grindeks постепенно уходит из России. О том, что предприятие "постепенно отказывается от деятельности в странах высокого риска, к которым относится и Россия", говорится и в опубликованном недавно годовом отчете. Однако, несмотря на заявления, судя по этому отчету, в 2022 году оборот предприятия в России вырос на 28% и достиг 70,6 миллиона евро. В прошлом году у Grindeks было два одновременно больших и быстрорастущих рынка - страны ЕС и Россия.