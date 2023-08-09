Кариньш обсудит новые тарифы на электроэнергию

В среду, 9 августа, в 13:00 премьер-министр Кришьянис Кариньш обсудит новые тарифы на распределение электроэнергии с председателем Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Алдой Озолой, свидетельствует публикация премьер-министра в социальных сетях.
В ходе встречи также будет обсуждаться обоснованность новых тарифов на распределение электроэнергии и представление регулятора о возможных изменениях тарифов.
На встречу также приглашен министр климата и энергетики Раймонд Чударс.
Ранее сообщалось, что министр экономики Илзе Индриксоне призывает Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) и предприятия Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls (AST) выступить с предложением пересмотреть тариф на услуги системы электроэнергии в соответствии с текущей ситуацией.
В понедельник после совещания коалиции Индриксоне отметила, что регулятору и обоим операторам стоит регулярно пересматривать изменения цен на электроэнергию, поскольку ранее рост цен на электроэнергию являлся основной причиной для повышения тарифов.
Как сообщалось, 1 июля вступили в силу утвержденные SPRK новые тарифы на услуги оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls и оператора системы передачи Augstsprieguma tīkls.
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