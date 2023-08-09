Кариньш обсудит новые тарифы на электроэнергию

В ходе встречи также будет обсуждаться обоснованность новых тарифов на распределение электроэнергии и представление регулятора о возможных изменениях тарифов.

На встречу также приглашен министр климата и энергетики Раймонд Чударс.

Ранее сообщалось, что министр экономики Илзе Индриксоне призывает Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) и предприятия Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls (AST) выступить с предложением пересмотреть тариф на услуги системы электроэнергии в соответствии с текущей ситуацией.

В понедельник после совещания коалиции Индриксоне отметила, что регулятору и обоим операторам стоит регулярно пересматривать изменения цен на электроэнергию, поскольку ранее рост цен на электроэнергию являлся основной причиной для повышения тарифов.

Как сообщалось, 1 июля вступили в силу утвержденные SPRK новые тарифы на услуги оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls и оператора системы передачи Augstsprieguma tīkls.