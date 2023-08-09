Реформа МОН: траурный день для сельских школ?

Уже сейчас можно прогнозировать бурные обсуждения этого документа в правительстве, так как в Сейме его критиковали и представители правящей коалиции. Доклад был рассмотрен вчера, 8 августа, комиссией Сейма по образованию, культуре и науке, а также комиссией по государственному управлению и самоуправлениям.

Одно из самых больших возражений касалось новых требований к минимальному количеству учащихся, где существенные изменения запланированы для 7-9-х классов.

До сих пор на данном этапе образования государством не устанавливались требования по минимальному количеству учащихся, а теперь их планируется ввести. Если не будет необходимого количества учеников, государство перестанет полностью финансировать заработную плату учителей этих классов. Пока не решено, прекратится ли финансирование вообще или же потребуется финансовое участие самоуправлений.

Также планируется увеличить минимально допустимое количество учащихся в классах средней школы.

По словам представителя "Объединенного списка" Чеслава Батни, если этот доклад будет утвержден, это станет траурным днем для сельских школ и регионов.

Ранее сообщалось, что около 100 средних и основных школ должны быть преобразованы в начальные школы, если вступят в силу новые требования к количеству учеников.

Хотя в ходе подготовки доклада МОН много встречалось с представителями самоуправлений, их мнение учтено не было.

Депутат "Нового Единства" Эдмунд Юревич встал на сторону МОН, заявив: "Важно качественное образование, а не количество школ и сохранность зданий. Мы все годами требуем перемен, но ничего не делаем".