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Возобновлена работа платежных карт, неполадки устранены

rus.tvnet.lv
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Банковская карта
Банковская карта Фото: fizkes/Shutterstock

В четверг, 10 августа, наблюдались сбои в системе партнера по обслуживанию карт Worldline Latvija, в результате чего многие жители Латвии не смогли расплатиться за товары и услуги банковскими карточками.

В сообщении банка Citadele говорится, что компания Worldline Latvija устранила неполадки в системе и платежные карты возобновили работу.

"Если на вашем счету зарезервированы суммы для невыполненных транзакций, они будут автоматически возвращены на ваш счет в течение следующих 24 часов", - сказали в банке.

Ранее сообщалось, что в связи с системными проблемами партнера по обслуживанию платежных карт Worldline Latvija в работе платежных карт имеются сбои, сообщал банк Citadele.

"Возможность снимать наличные в банкоматах Citadele не изменилась. Приносим извинения за неудобства. Наш партнер уже работает над решением проблемы", - говорили в банке.

Rīgas Satiksme также сообщала, что обнаружена глобальная проблема с платежными картами, которая не позволяет оплачивать парковочные места.

"Мы предлагаем вам использовать другие способы оплаты, такие как оплата текстовым сообщением", - рекомендовала Rīgas Satiksme.

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