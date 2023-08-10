Возобновлена работа платежных карт, неполадки устранены

В сообщении банка Citadele говорится, что компания Worldline Latvija устранила неполадки в системе и платежные карты возобновили работу.

"Если на вашем счету зарезервированы суммы для невыполненных транзакций, они будут автоматически возвращены на ваш счет в течение следующих 24 часов", - сказали в банке.

Mūsu partneris Worldline Latvija informē, ka sistēmas traucējumi un novērsti un maksājuma karšu darbība atjaunota. Ja jūsu kontā ir rezervētas summas par neizpildītiem darījumiem, tās automātiski tuvāko 24 stundu laikā tiks atgrieztas Jūsu kontā. — Citadele (@Citadele) August 10, 2023

Ранее сообщалось, что в связи с системными проблемами партнера по обслуживанию платежных карт Worldline Latvija в работе платежных карт имеются сбои, сообщал банк Citadele.

"Возможность снимать наличные в банкоматах Citadele не изменилась. Приносим извинения за неудобства. Наш партнер уже работает над решением проблемы", - говорили в банке.

Rīgas Satiksme также сообщала, что обнаружена глобальная проблема с платежными картами, которая не позволяет оплачивать парковочные места.

"Мы предлагаем вам использовать другие способы оплаты, такие как оплата текстовым сообщением", - рекомендовала Rīgas Satiksme.

Patlaban konstatēta globāla norēķinu karšu problēma, kas neļauj veikt maksājumus par autostāvvietām. Aicinām izmantot citus norēķinu veidus, kā piemēram, apmaksa ar īsziņu. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 10, 2023