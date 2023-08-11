Фото ⟩ "Попугайный рай": в Эстонии открылся контактный зоопарк с пернатыми

9 августа в Ласнамяэ, по адресу Пунане 1, прошло торжественное открытие первого в Эстонии контактного мини-зоопарка с попугаями - "Попугайный рай". На мероприятие отправился и портал Limon.ee.
Несмотря на то, что официальное открытие состоится завтра, представителей прессы, блогеров и друзей организаторы пригласили на торжественное мероприятие уже сегодня. И казалось бы, что представителей СМИ в Таллинне должно быть не так и много, однако к 13:00 около дверей собрался уже не один десяток человек, жаждущих общения с яркими пернатыми.
Красную ленточку на торжественном открытии перерезала старейшина района Юлианна Юрченко. Она отметила, что для Ласнамяэ это очень хорошее начинание, ведь контактный зоопарк привлечет сюда еще больше жителей других районов, а также гостей города.
Мы пообщались с директором "Попугайного рая" Вадимом Дмитриевым. Он рассказал, что идея об открытии контактного зоопарка с попугаями пришла в голову двум его товарищам, у одного из которых в детстве жил попугайчик, но он всегда мечтал о попугае Жако. "Но родители не разрешали. Когда он повзрослел, они с другом решили открыть такое чудесное заведение у нас в Таллинне".
Вадим рассказал, что владельцы задумываются об открытии подобных контактных зоопарков с попугаями и в других городах Эстонии. Мини-зоопарки с другими животными пока не входят в их планы.
По словам владельцев, контактный зоопарк насчитывает более 150 попугаев разных видов. Мы также узнали, что некоторых из них можно приобрести в качестве домашнего любимца, а судя по тому, насколько некоторые попугаи были любвеобильны, не каждый сможет уйти из "рая" без нового члена семьи.
Вадим добавил, что билеты можно приобрести как на сайте, так и на месте, но записаться нужно заранее. "В вольер одновременно может зайти максимум 15 человек. Гости могут находиться в вольере примерно 45 минут".
Также необходимо соблюдать правила "Попугайного рая": обязательно надевать бахилы и дезинфицировать руки, чтобы не занести к попугайчикам никакие вирусы ни на обуви, ни на руках. Нельзя приносить свой корм - давать птичкам можно только тот корм, который вам предоставит администратор. "Блестящие браслеты, часы, серьги лучше снять, потому что попугаи очень любопытные птицы и обязательно захотят поиграть с вашими украшениями. На телефон они тоже могут садиться. Его они, конечно, не унесут, но сесть и клевать могут" - предостерегает Вадим Дмитриев.
Входной билет для взрослого стоит 17 евро, для студентов и пенсионеров - 15 евро, для детей до 16 лет - 12 евро. Вместе с билетом вы получите мешочек корма, чтобы познакомиться с пернатыми поближе.
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