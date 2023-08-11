Фото ⟩ "Попугайный рай": в Эстонии открылся контактный зоопарк с пернатыми

По словам владельцев, контактный зоопарк насчитывает более 150 попугаев разных видов. Мы также узнали, что некоторых из них можно приобрести в качестве домашнего любимца, а судя по тому, насколько некоторые попугаи были любвеобильны, не каждый сможет уйти из "рая" без нового члена семьи.

Вадим добавил, что билеты можно приобрести как на сайте, так и на месте, но записаться нужно заранее. "В вольер одновременно может зайти максимум 15 человек. Гости могут находиться в вольере примерно 45 минут".

Открытие "Попугайного рая" Фото: Eero Vabamägi

Также необходимо соблюдать правила "Попугайного рая": обязательно надевать бахилы и дезинфицировать руки, чтобы не занести к попугайчикам никакие вирусы ни на обуви, ни на руках. Нельзя приносить свой корм - давать птичкам можно только тот корм, который вам предоставит администратор. "Блестящие браслеты, часы, серьги лучше снять, потому что попугаи очень любопытные птицы и обязательно захотят поиграть с вашими украшениями. На телефон они тоже могут садиться. Его они, конечно, не унесут, но сесть и клевать могут" - предостерегает Вадим Дмитриев.

Входной билет для взрослого стоит 17 евро, для студентов и пенсионеров - 15 евро, для детей до 16 лет - 12 евро. Вместе с билетом вы получите мешочек корма, чтобы познакомиться с пернатыми поближе.