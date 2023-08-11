Фото ⟩ Латвийский предприниматель купил у гражданина России поместье Зентене

Латвийский предприниматель Янис Дубинскис в пятницу, 11 августа, сообщил в Facebook, что после долгого и сложного процесса, длившегося почти год, приобрел поместье Зентене, которое находится под Тукумсом.
Как указал Дубинскис, поместье на протяжении 12 лет находилось в собственности гражданина России, и он займется его восстановлением.
Предприниматель отметил, что его первоочередной задачей будет создать в поместье гостиницу в стиле "дизайн и благополучие", где гости могли бы "отдыхать с пользой для здоровья и наслаждаться эстетически приятной окружающей средой".
Кроме того, Дубинскис планирует организовывать в поместье различные культурные мероприятия: концерты, театральные представления, вечера импровизации, поэзии и литературы, дегустации вина, мастерские вкуса, танцевальные балы, художественные выставки, лечебные массажи, банные ритуалы, а также обучение и мероприятия для предпринимателей.
В планы бизнесмена входит также восстановление сада усадьбы и сохранение публичного доступа к местному парку.
Для реализации своих целей предприниматель планирует привлечь частных инвесторов и средства различных фондов.
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