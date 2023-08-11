Фото ⟩ Латвийский предприниматель купил у гражданина России поместье Зентене

Как указал Дубинскис, поместье на протяжении 12 лет находилось в собственности гражданина России, и он займется его восстановлением.

Предприниматель отметил, что его первоочередной задачей будет создать в поместье гостиницу в стиле "дизайн и благополучие", где гости могли бы "отдыхать с пользой для здоровья и наслаждаться эстетически приятной окружающей средой".

Кроме того, Дубинскис планирует организовывать в поместье различные культурные мероприятия: концерты, театральные представления, вечера импровизации, поэзии и литературы, дегустации вина, мастерские вкуса, танцевальные балы, художественные выставки, лечебные массажи, банные ритуалы, а также обучение и мероприятия для предпринимателей.

В планы бизнесмена входит также восстановление сада усадьбы и сохранение публичного доступа к местному парку.

Для реализации своих целей предприниматель планирует привлечь частных инвесторов и средства различных фондов.