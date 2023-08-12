Видео ⟩ Минобороны РФ сообщило, что отразило атаку 20 беспилотников в Крыму

По данным министерства, 14 БПЛА были уничтожены средствами ПВО, шесть - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

О работе ПВО над несколькими районами полуострова ранее сообщал советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

Также ночью было перекрыто движение на Крымском мосту.

В Telegram-канале "Крымский ветер" были опубликованы кадры, как утверждается, ночной атаки на поселок Новоозерный на западе аннексированного полуострова. По данным канала, там находится российская военная база хранения с большим количеством техники.

В последние недели Крым регулярно подвергается атакам беспилотников, пишет "Медуза".