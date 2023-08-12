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Видео ⟩ Минобороны РФ сообщило, что отразило атаку 20 беспилотников в Крыму

rus.tvnet.lv
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Крым
Крым Фото: Reuters/ScanPix

В ночь на 12 августа аннексированный Крым подвергся атаке 20 беспилотников, заявило Минобороны РФ, пишет "Медуза".

По данным министерства, 14 БПЛА были уничтожены средствами ПВО, шесть - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

О работе ПВО над несколькими районами полуострова ранее сообщал советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

Также ночью было перекрыто движение на Крымском мосту.

В Telegram-канале "Крымский ветер" были опубликованы кадры, как утверждается, ночной атаки на поселок Новоозерный на западе аннексированного полуострова. По данным канала, там находится российская военная база хранения с большим количеством техники.

В последние недели Крым регулярно подвергается атакам беспилотников, пишет "Медуза".

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