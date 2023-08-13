По оценкам финского сетевого оператора Fingrid и Ассоциации энергетической промышленности Energiateollisuus ry, цены на электроэнергию грядущей зимой будут значительно ниже предыдущего осенне-зимнего периода, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
Согласно прогнозу финских экспетов, в начале следующего года электричество будет стоить чуть менее семи центов за киловатт-час. Эта цифра не включает стоимость передачи электроэнергии, налоги и долю продавца.
По словам исполнительного директора Fingrid Юкки Руусунена, основной причиной благоприятного прогноза является рост производства электроэнергии: запущен третий реактор АЭС "Олкилуото", в Финляндии и Швеции построены новые ветроэлектростанции, гидроэнергетика Северных стран и запасы газа в Европе находятся на хорошем уровне.
Ситуация на международном энергетическом рынке также успокоились, поскольку Европа больше не зависит от импорта газа и угля из России.
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