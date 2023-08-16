"Приехала из Юрмалы, а зря". Что произошло с барахолкой в Спикери?

В редакцию RUS TVNET пришло письмо от читательницы - она специально приехала из Юрмалы в Ригу ради барахолки, которая должна была пройти в творческом квартале Спикери в центре столицы в субботу, 12 августа. Однако женщина оказалось одной из многих, кто прибыл в центр города зря - барахолка в тот день так и не состоялось.
RUS TVNET решил выяснить, что это за мероприятие, как часто оно проходит, и кто может принять в нем участие.
Как сказано на веб-сайте квартала Спикери, сезон 2023 года для барахолок - уже восьмой по счету, а их цель - развивать и воплощать в жизнь лучшие традиции европейских блошиных рынков под открытым небом в Риге, когда торговцем может стать каждый, у кого в наличии есть что-либо ценное. В свою очередь, для покупателей, по мнению организаторов, такие барахолки - возможность найти интересные и уникальные вещи с историей и подарить им новую жизнь.
Как указано на странице квартала Спикери, в этом году барахолки по адресу Маскавас, 8 проходили с конца мая и, с перерывами от двух до трех недель, будут продолжаться до закрытия сезона 9 сентября. Зарегистрироваться на участие в блошином рынке в качестве торговца может любой желающий - для этого нужно заполнить анкету, указав контактные данные, размер торговой площади (2х1, 3х1 или 4х2 метра) и вид продукции - антиквариат, б/у вещи и безделушки, предметы дизайна и поделки или подержанная одежда и аксессуары. При этом организатор мероприятия предоставляет только торговую площадь, без столов и другого оборудования.
Как видно из публикаций в интернете, на барахолках в Спикери попадаются самые разные предметы - сервизы, фарфоровые статуэтки, фототехника, виниловые пластинки, бинокли, старые фотографии, колеса для велосипедов, радиаторные решетки для автомобилей, значки, домашняя обувь, дипломы и плакаты, игрушечные машинки, елочные украшения, броши, инструменты, игрушки, книги и многое другое.
Что случилось 12 августа?
Под публикацией SPĪĶERI - radošais kvartāls о переносе барахолки в Instagram остались комментарии о том, что многие желающие вовремя не узнали об отмене мероприятия. При этом в соцсетях оповещение о переносе мероприятия на неделю - 19 августа - появилось за три дня до назначенной даты.
"Спешим сообщить, что барахолка, которая была запланирована на 12 августа, перенесена на 19 августа. С надеждой на теплую и солнечную погоду", - говорится в сообщении в соцсетях (по архиву агентства LETA, в тот день в Риге ожидалась сухая и преимущественно солнечная погода со слабым ветром, а температура воздуха поднялась до +22 градусов). При этом даже сейчас на сайте Спикери в разделе "Барахолки" указана дата 12 августа - на это указала и одна из комментаторов в соцсетях. "Кто специально ищет в Instagram?" - задалась вопросом она.
Грядущие "блошиные рынки" пройдут в творческом квартале Спикери 19 и 26 августа, а также 9 сентября.
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