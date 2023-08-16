"Приехала из Юрмалы, а зря". Что произошло с барахолкой в Спикери?

RUS TVNET решил выяснить, что это за мероприятие, как часто оно проходит, и кто может принять в нем участие.

Как сказано на веб-сайте квартала Спикери, сезон 2023 года для барахолок - уже восьмой по счету, а их цель - развивать и воплощать в жизнь лучшие традиции европейских блошиных рынков под открытым небом в Риге, когда торговцем может стать каждый, у кого в наличии есть что-либо ценное. В свою очередь, для покупателей, по мнению организаторов, такие барахолки - возможность найти интересные и уникальные вещи с историей и подарить им новую жизнь.