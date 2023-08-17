Акцизы, НДС и не только: какие налоги изменятся в 2024 году?

Предусмотрены изменения по семи налогам, и целый раздел посвящен налогу на прибыль банков, который правильнее было бы рассматривать как налог на прибыль предприятий, потому что это не новый налог, а коррекция по отношению к финансовому сектору, так как ни Министерство финансов, ни Банк Латвии, ни сам банковский сектор не поддерживают литовский вариант с налогом на сверхприбыль банков.

Изменения планируются по акцизам, налогу на азартные игры, налогу микропредприятий, подоходному налогу с населения, НДС, налогу на прибыль предприятий и налогу на природные ресурсы.

Были проанализированы все 14 налогов, которые существуют в Латвии, и изменения коснутся половины из них. Не везде изменятся ставки, для некоторых налогов предусмотрено изменение условий применения.

Акцизный налог может быть повышен на нефтепродукты, используемые в специальных экономических зонах (СЭЗ) и в свободных портах, алкогольные напитки и табачные изделия, а также жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, и табачные заменители. Эти изменения могут добавить в бюджет около 22-92 миллионов евро в ближайшие годы, или 0,05-0,2% ВВП, учитывая, что это четвертый по величине источник доходов в общем объеме налоговых поступлений.

Например, в прошлом году акциз составил примерно одну десятую часть всех налоговых поступлений, или 2,9% ВВП. Наибольший вклад в поступления внесет акциз на алкоголь. Глава Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс заявил, что отрасль возражает против повышения налогов.