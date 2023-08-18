Собирают подписи за отмену новых тарифов Sadales tīkls и связанных с ними платежей

Представитель инициативы София Козловска отмечает, что большинство жителей Латвии возмущены тем, как были введены новые тарифы на распределение электроэнергии - нет ни четкого обоснования роста расходов, ни поддержки населения, ни продуманного механизма перехода на новые тарифы.

Автор инициативы отмечает, что Sadales tīkls принадлежит Latvenergo, которое является государственным акционерным обществом, поэтому любые изменения должны осуществляться с максимальным учетом интересов населения и защиты потребителей.

По мнению Козловски, введение новых тарифов не отвечает принципам хорошей практики, а также нельзя взимать с населения, в том числе пенсионеров, ту же плату, что и с предприятий. "Такой подход к расчету тарифов свидетельствует о незнании принципов хорошей практики и непрофессионализме. Кроме того, нет продуманного разъяснения изменений и поддержки уязвимых групп населения", - отмечает автор инициативы.

Поэтому, по ее мнению, новые тарифы должны быть отменены немедленно, так как до запланированного в декабре пересмотра менее защищенные жители, которые не сумеют сменить мощность подключения, будут вынуждены необоснованно платить за это. Министерство экономики должно также оценить ответственность и соответствие занимаемым должностям членов правления и совета Sadales tīkls и Комиссии по регулированию общественных услуг, которые допустили введение непродуманных тарифов.

Инициатива предусматривает, что Сейм должен немедленно поручить Министерству экономики найти решения по пересмотру тарифов, а до тех пор отменить новые тарифы.

Напомним, с 1 июля ко всем клиентам оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls автоматически начал применяться тариф "Основной", который можно менять раз в месяц, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).