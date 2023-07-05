С 1 июля всем клиентам Sadales tīkls автоматически подключен тариф "Основной". Можно ли его поменять?

С 1 июля как для населения, так и для юридических лиц введены два вида тарифов - "Основной" и "Специальный".

Тариф "Основной" подходит для пользователей, которые регулярно потребляют электроэнергию,

а тариф "Специальный" - для пользователей, чье потребление на объекте очень низкое или нерегулярное, например, дачи или предприятия с сезонным характером деятельности.

Переход на тариф "Основной" произошел автоматически для всех пользователей с 1 июля.

Если пользователь хочет использовать тариф "Специальный", его можно бесплатно изменить на портале e-st.lv или у своего продавца электроэнергии, чтобы он вступил в силу с в следующем месяце.

Пользователь может переключаться между тарифными планами один раз в месяц.

Как сообщалось, с 1 июля вступили в силу новые тарифы на услуги Sadales tīkls и оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls.

Влияние новых тарифов Sadales tīkls на население будет разным в зависимости от параметров подключения и потребления.

Для владельцев квартир с подключением 1F и потреблением 100 кВтч в месяц счет увеличится в среднем на пять-семь евро в месяц без учета налога на добавленную стоимость (PVN). Такой же прирост ожидается у владельцев частных домов с подключением 1F и потреблением 125 кВтч в месяц.

Увеличение счета за электроэнергию для владельцев частных домов с подключением 3F будет разным - от 12-15 евро без НДС до 18 евро.