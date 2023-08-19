Праздничная программа 822-летия Риги

Сегодня красочное празднование пройдет в Старой Риге. Первое мероприятие состоится на Ратушной площади, где прозвучат поздравления от многонациональных общин Риги и города-побратима Тарту - культурной столицы Европы 2024 года. В конце дня состоится концерт хора "Маска", который исполнит песни на латышском и украинском языках.

На Домской площади пройдут несколько концертов с участием латвийских артистов и зарубежных гостей. Откроют концерт победители конкурса "Евровидение-2022" - группа Kalush Orchestra из Украины. Затем на сцену поднимутся популярные в Латвии группы The Sound Poets и Carnival youth, а также состоится конкурс на самый вкусный торт.

Культурную программу праздника на Домской площади завершит концерт-спектакль "Песни мужества и радости", на котором выступят известные и популярные музыканты Микелис Путниньш, хор "Маска", Густаво, Айя Андреева, Иева Акуратере, Кристине Паже, Илона Багеле, Даумант Калниньш и Янис Апейнис.

В саду Домского собора состоятся различные мероприятия для детей: творческие мастерские, театральные представления и концерты.