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Большинство семей ожидают увеличения расходов к 1 сентября

rus.tvnet.lv/LETA
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Первоклассники в Рижской школе народных ремесел
Первоклассники в Рижской школе народных ремесел Фото: Edijs Pālens/LETA

Половина, или 53% жителей Латвии в возрасте 18-65 лет, имеющих в своем домохозяйстве детей школьного возраста, считают, что в связи с подготовкой к новому учебному году их расходы увеличатся, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Kantar.

29% респондентов ожидают, что расходы в этом году будут примерно такими же, как и в другие годы, а 7% полагают, что расходы могут уменьшиться. 3% респондентов не смогли сравнить расходы, поскольку их дети в этом году пойдут в первый класс, а 8% не имели конкретного мнения по этому вопросу.

45% семей уже начали готовить все необходимое для школы, 49% еще не начали подготовку, а у 4% респондентов все необходимое уже подготовлено.

Онлайн опрос проводился 1-3 августа, в нем приняли участие 800 жителей Латвии в возрасте 18-65 лет.

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