Большинство семей ожидают увеличения расходов к 1 сентября

29% респондентов ожидают, что расходы в этом году будут примерно такими же, как и в другие годы, а 7% полагают, что расходы могут уменьшиться. 3% респондентов не смогли сравнить расходы, поскольку их дети в этом году пойдут в первый класс, а 8% не имели конкретного мнения по этому вопросу.