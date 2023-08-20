Видео ⟩ В Латвии найден сохранившийся бункер времен Второй мировой войны

Бункер , который был глубоко зарыт и хорошо сохранился, оказался пуст. В нем не было ни останков, ни оружия, ни других вещей.

"80 лет под землей, в принципе, он был как законсервирован. Реально в этом бункере была вода, но не поступал воздух, не поступал кислород, потому что слой земли достаточно впечатляющий - приблизительно 1,2-1,5 метра. После этого было три яруса с бревнами, которые были разрезаны. В отличие от многих других бункеров, встречающихся на линии фронта, этот создан почти как деревянное здание, имеющее угловые соединения. Бревна пронумерованы, что свидетельствует о том, что бункер был оборудован в другом месте, затем разобран и транспортирован сюда", - говорит очевидец Лаурис Юревицс.