Пн, 21.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Эксперт рассказал, когда цены на электроэнергию вернутся к нормальному уровню

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Электричество.
Электричество. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По мнению рыночного стратега компании Eesti Energia Олави Миллера, высокая цена на электроэнергию связана с двумя крупными авариями в Финляндии, и, скорее всего, ситуация нормализуется в начале следующей недели, когда нарушения будут устранены, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

Биржевая стоимость электроэнергии (550 евро) в час пик в понедельник вечером, а также среднесуточная цена будет примерно одинаковой как в Финляндии, так и в странах Балтии, немного выше - только в Эстонии и Финляндии.

Главные причины последнего скачкообразного роста цен заключаются в двух авариях, которые произошли на прошлой неделе в Финляндии и Швеции.

Это привело к росту цен как в Финляндии, так и в странах Балтии. Неисправности обещают устранить в течение этой недели.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх