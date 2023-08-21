Эксперт рассказал, когда цены на электроэнергию вернутся к нормальному уровню

По мнению рыночного стратега компании Eesti Energia Олави Миллера, высокая цена на электроэнергию связана с двумя крупными авариями в Финляндии, и, скорее всего, ситуация нормализуется в начале следующей недели, когда нарушения будут устранены, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
Биржевая стоимость электроэнергии (550 евро) в час пик в понедельник вечером, а также среднесуточная цена будет примерно одинаковой как в Финляндии, так и в странах Балтии, немного выше - только в Эстонии и Финляндии.
Главные причины последнего скачкообразного роста цен заключаются в двух авариях, которые произошли на прошлой неделе в Финляндии и Швеции.
Это привело к росту цен как в Финляндии, так и в странах Балтии. Неисправности обещают устранить в течение этой недели.
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