RNP: Из-за санкций в домах Риги могут заменить советские лифты. Стоимость - астрономическая

"Это назревающая проблема. Все лифты домов, построенных в советское время, произведены в Беларуси на могилевском заводе, у которого после введения санкций мы ничего не можем купить", - сказал Озолиньш.

Сейчас детали, необходимые для ремонта, заказываются в другом месте, но это дороже. Также есть дома, в которых полезнее было бы заменить лифты на новые, а не ремонтировать их. Однако лифты других производителей имеют другие технические параметры, а это означает, что, например, проемы лифтов во всем здании придется переделывать. Также из-за того, что детали лифтов с могилевского завода все менее доступны на рынке, лифты, возможно, придется заменять, даже если нынешние еще можно отремонтировать.

"Это будет очень обширная в финансовом отношении программа. Здесь мы даже попросили бы поддержки у Рижской думы, потому что такая ситуация возникнет одновременно во многих домах", - сказал Озолиньш.

В многоквартирных домах Риги установлено более 1000 лифтов, а стоимость замены одного из них, по данным домоуправления, составляет около 50 000 евро. На замену всех, таким образом, может понадобиться до 50 млн евро.