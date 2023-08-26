Родители жалуются омбудсмену на требование самим покупать школьные принадлежности

В свою очередь омбудсмен продолжает начатую борьбу и призывает родителей не молчать об этих нарушениях.

Анна просмотрела список школьных принадлежностей, которые она должна купить для своего первоклассника. Точно зная, что эти школьные принадлежности должно обеспечивать образовательное учреждение, Анна обратилась в самоуправление.

"В самоуправлении мне ответили, что есть школы, которые могут себе позволить принадлежности, а есть, которые нет", - рассказала мама первоклассника.

О сложившейся ситуации женщина проинформировала Бюро омбудсмена. Оно вмешалось, и на следующий день родители получили обновленный список. Впрочем, в нем был изменен только заголовок. В частности, теперь отмечалось: "Школьные принадлежности для занятий вне уроков". Омбудсмен называет это обходом закона.

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