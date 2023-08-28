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Фото ⟩ Невероятная красота: Ночь древних огней в Саулкрасты

rus.tvnet.lv
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Фото: Пресс-фото

В последнюю субботу лета - 26 августа - по всему побережью Балтийского моря прошли традиционные мероприятия "Ночи древних огней". Смотрите, как это было в Саулкрасты!

Традиция "Ночи древних огней" появилась в 1992 году на морском побережье Финляндии и Эстонии, соседи быстро затею подхватили, и теперь эти красивые и немного грустные мероприятия - лето ведь заканчивается - проходят по всему побережью Балтийского моря, рассказывает RUS LSM.

Фото: Пресс-фото
Фото: Пресс-фото
Фото: Пресс-фото
Фото: Пресс-фото
Фото: Пресс-фото
Фото: Пресс-фото

Галерея: "Ночь древних огней" в Саулкрасты 

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