Фото ⟩ Невероятная красота: Ночь древних огней в Саулкрасты

В последнюю субботу лета - 26 августа - по всему побережью Балтийского моря прошли традиционные мероприятия "Ночи древних огней". Смотрите, как это было в Саулкрасты!
Традиция "Ночи древних огней" появилась в 1992 году на морском побережье Финляндии и Эстонии, соседи быстро затею подхватили, и теперь эти красивые и немного грустные мероприятия - лето ведь заканчивается - проходят по всему побережью Балтийского моря, рассказывает RUS LSM.
Галерея: "Ночь древних огней" в Саулкрасты
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