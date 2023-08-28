Фото ⟩ Невероятная красота: Ночь древних огней в Саулкрасты

Традиция "Ночи древних огней" появилась в 1992 году на морском побережье Финляндии и Эстонии, соседи быстро затею подхватили, и теперь эти красивые и немного грустные мероприятия - лето ведь заканчивается - проходят по всему побережью Балтийского моря, рассказывает RUS LSM.