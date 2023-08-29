Латвия поддерживает восстановление движения поездов между Латвией и Литвой, поскольку это будет способствовать мобильности населения между двумя странами, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.
Из Риги в Вильнюс. Ведутся переговоры о восстановлении движения поездов между Латвией и Литвой
По мнению министерства, приоритетным является маршрут Рига - Даугавпилс - Вильнюс. В настоящее время между двумя странами ведутся переговоры о восстановлении движения пассажирских поездов с целью найти взаимовыгодное решение.
Министр транспорта Янис Витенбергс выразил надежду на то, что операторы железнодорожных пассажирских перевозок в ближайшем будущем представят развернутое предложение.
АО Pasažieru vilciens и участвовавший в переговорах литовский государственный оператор пассажирских перевозок LTG Link произвели расчеты и спрогнозировали возможные маршруты, их операторов и время в пути, проработав несколько вариантов восстановления движения поездов между Латвией и Литвой. По расчетам Pasažieru vilciens, это обойдется в несколько сотен тысяч евро в зависимости от выбранного варианта.
С другой стороны, председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис утверждает, что, по первоначальным расчетам, восстановление движения по маршруту Рига - Даугавпилс - Вильнюс обойдется значительно дешевле, чем по другим возможным маршрутам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!