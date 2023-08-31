Lidl в Эстонии понес убытки на 28,4 млн евро

Убытки были вызваны инвестициями и связанными с ними процессами. Компания планирует покрыть убытки за счет прибыли будущих лет, говорится в отчете.

Всего с 2016 года Lidl вложила в долгосрочные активы в Эстонии 111,1 млн евро. В прошлом финансовом году компания инвестировала 25,1 миллиона евро. Чтобы профинансировать инвестиции 2022 года, владелец Lidl Eesti, немецкая компания CE-Beteiligungs-GmbH, увеличила уставный капитал предприятия на 40 миллионов евро.

В прошлом финансовом году в Lidl Eesti работало в среднем 740 сотрудников, а затраты на заработную плату достигли примерно 15,3 миллиона евро.

В этом году компания планирует сосредоточиться на основном розничном бизнесе и продолжить работу по расширению. В отчете руководства, приведенном в годовом отчете, отмечается, что ценовое позиционирование компании в низком ценовом сегменте позволяет ей привлекать долгосрочных клиентов.

Lidl начал свою деятельность в Эстонии в марте 2022 года, одновременно открыв восемь магазинов в нескольких городах. С тех пор компания продолжает открывать новые магазины и вскоре откроет свой 13-й магазин в Эстонии.

В финансовом году, завершившемся 28 февраля 2022 года, Lidl Eesti понесла убыток в размере 24,8 миллиона евро.