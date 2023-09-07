Дополнительные 41,3 млн евро для здравоохранения не улучшат положение больниц

Кроме того, в настоящее время по некоторым видам услуг очередь на диагностические обследования превышает несколько месяцев. Например, среднее время ожидания магнитно-резонансной томографии составляет 173 рабочих дня, ультразвукового исследования - 115 рабочих дней, допплерографии - 114 рабочих дней. Самые длительные сроки ожидания на консультации специалистов наблюдаются в гастроэнтерологии - 124 рабочих дня, эндокринологии - 115 рабочих дней и гематологии - 104 рабочих дня.

Что касается услуг дневных стационаров, то самые длительные сроки ожидания составляют 171 рабочий день для пациентов с хронической болью, 170 рабочих дней для офтальмологической хирургической помощи и 70 рабочих дней в отоларингологии для взрослых. Среднее время ожидания реабилитационных услуг, в том числе в дневных стационарах, составляет от 98 до 120 рабочих дней.

Больницам становится все труднее обеспечивать высокое качество обслуживания пациентов, поскольку их расходы не покрываются в соответствии с реальными затратами. Если не выделить дополнительное финансирование, больницы будут вынуждены закрывать отделения, не смогут проводить диагностику и операции по состоянию здоровья пациентов, что приведет к неоказанию своевременной медицинской помощи и увеличению числа смертей, которые можно предотвратить.

Согласно предоставленным больницами отчетам о расходах, для покрытия расходов на электроэнергию в 2023 году им дополнительно необходимо 17,6 млн евро. Как указывает Минздрав, выделить эти средства крайне важно, чтобы больницы могли обеспечить непрерывность услуг. По данным на 1 августа, в очередях на плановое лечение в стационарах стоят 26 000 пациентов, в том числе 13 500 - более 16 недель.

Также в первом полугодии текущего года образовалась переработка в лабораторных исследованиях на сумму 8 млн евро, а прогнозы на весь 2023 год свидетельствуют о том, что на эти цели ориентировочно необходимо дополнительно 14,7 млн евро.

Минздрав также обращает внимание на то, что ряд больниц, например, Даугавпилсская региональная больница, Екабпилсская региональная больница и Кулдигская больница уже сообщили о нехватке финансовых ресурсов и приближающемся банкротстве.