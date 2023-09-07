Фото ⟩ В Риге прошли две акции протеста против роста тарифов Sadales tīkls

В четверг, 7 сентября, в Риге состоялись две акции протеста против резкого роста тарифов Sadales tīkls. В 11 часов утра прошел пикет у Сейма, а в 18:00 началось шествие протеста.
Видео: Шествие против роста тарифов Sadales tīkls
В 18:00 в Риге началось шествие протеста. В мероприятии приняли участие около 40 человек. Цель протеста - остановить рост тарифов Sadales tīkls, оценить обоснование этого и потребовать незамедлительных действий правительства.
Некоторые из протестующих держали в руках плакаты с надписями "Остановим террор Sadales tīkls", "Электрошок для народа", "Ошибки - ваши! Тарифы - наши! +367%", "За распределение, а не перераспределение".
Во время шествия люди кричали "Долой тарифы!". Временами их поддерживали и водители проезжающих автомобилей.
За происходящим следили Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция.
Шествие началось от дома по адресу Пулквежа Бриежа, 12, где расположено здание корпоративного управления акционера Sadales tīkls Latvenergo, а закончилось у Кабинета министров, где люди продолжили протестовать.
Среди организаторов мероприятия указаны члены Консервативной партии. Например, Янис Свемпс стартовал на выборах в Рижскую думу от "Новой консервативной партии", в свою очередь Андрис Витолс избран от этой партии в Кекавскую краевую думу.
Ранее политическая партия "Платформа 21" провела в 11 часов пикет у Сейма, где вместе с двумя региональными партиями протестовала против роста тарифов Sadales tīkls.
По наблюдениям агентства LETA, на эту акцию протеста собралось около 15 человек.
Организаторы акции считают, что новые тарифы несоразмерны, экономически необоснованны, несправедливы и противоречат национальной политике по обеспечению энергетической независимости. Они еще больше ухудшают и без того тяжелое материальное положение большинства домохозяйств, разжигают инфляцию и усиливают социальную напряженность, считают в партии.
Призыв организаторов акции протеста подписали председатель Видземской партии Вентс Арманд Крауклис и член правления партии "Объединение для жителей" Каспар Упациерис.
Напомним, 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и распределительной системы Augstsprieguma tīkls.
По данным компании, для владельцев квартир с однофазным подключением и потреблением 100 кВтч в месяц средний ежемесячный счет увеличился на 5-7 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Аналогичный рост наблюдался и для владельцев частных домов с однофазным подключением и потреблением 125 кВтч в месяц.
Однако увеличение счета за электроэнергию для частных домовладельцев с трехфазным подключением зависит от выбранной нагрузки. При подключении к трехфазной сети (16 или 20 А) увеличение составляет примерно 12-15 евро без учета НДС, а при подключении к трехфазной сети на 25 А и более - 18 евро и более без учета НДС.
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