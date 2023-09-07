Фото ⟩ В Риге прошли две акции протеста против роста тарифов Sadales tīkls

По наблюдениям агентства LETA, на эту акцию протеста собралось около 15 человек.

Организаторы акции считают, что новые тарифы несоразмерны, экономически необоснованны, несправедливы и противоречат национальной политике по обеспечению энергетической независимости. Они еще больше ухудшают и без того тяжелое материальное положение большинства домохозяйств, разжигают инфляцию и усиливают социальную напряженность, считают в партии.

Призыв организаторов акции протеста подписали председатель Видземской партии Вентс Арманд Крауклис и член правления партии "Объединение для жителей" Каспар Упациерис.

Напомним, 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и распределительной системы Augstsprieguma tīkls.

По данным компании, для владельцев квартир с однофазным подключением и потреблением 100 кВтч в месяц средний ежемесячный счет увеличился на 5-7 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Аналогичный рост наблюдался и для владельцев частных домов с однофазным подключением и потреблением 125 кВтч в месяц.

Однако увеличение счета за электроэнергию для частных домовладельцев с трехфазным подключением зависит от выбранной нагрузки. При подключении к трехфазной сети (16 или 20 А) увеличение составляет примерно 12-15 евро без учета НДС, а при подключении к трехфазной сети на 25 А и более - 18 евро и более без учета НДС.