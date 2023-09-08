В случае кризиса наличные деньги можно будет получить в 99 "критических банкоматах"

В условиях кризиса финансовые услуги по мере возможностей будут обеспечивать все коммерческие банки Латвии, а критические финансовые услуги - четыре крупнейших в Латвии коммерческих банка, сообщает портал lsm.lv. со ссылкой на информационный буклет о критических финансовых услугах.
Критические финансовые услуги должны обеспечивать кредитные учреждения, в которых наибольшее количество латвийских клиентов и объем вкладов домохозяйств: Swedbank, SEB banka, Citadele banka и латвийские филиалы Luminor Bank.
Установлено, что в Латвии 99 банкоматов этих кредитных учреждений являются так называемыми критическими банкоматами, которые в ситуации угрозы приоритетно снабжаются наличными деньгами. Карта расположения этих банкоматов доступна здесь.
"Кризис обычно наступает неожиданно, однако последние годы заставили каждого осознать, насколько важно подготовиться к различным жизненным ситуациям. Готовимся к ним как в государственном, так и в финансовом секторе, призываем каждого жителя заботиться о себе и своих близких.
Быть хорошо информированным очень важно, поскольку в кризисной ситуации именно неизвестность создает панику, под влиянием которой может случиться принятие непродуманных решений, приводящих к финансовым потерям.
Призываем ознакомиться с подготовленной Банком Латвии информацией и следовать советам и рекомендациям", - подчеркнула член совета Банка Латвии Илзе Посума.
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