В случае кризиса наличные деньги можно будет получить в 99 "критических банкоматах"

Критические финансовые услуги должны обеспечивать кредитные учреждения, в которых наибольшее количество латвийских клиентов и объем вкладов домохозяйств: Swedbank, SEB banka, Citadele banka и латвийские филиалы Luminor Bank.

Установлено, что в Латвии 99 банкоматов этих кредитных учреждений являются так называемыми критическими банкоматами, которые в ситуации угрозы приоритетно снабжаются наличными деньгами. Карта расположения этих банкоматов доступна здесь.

"Кризис обычно наступает неожиданно, однако последние годы заставили каждого осознать, насколько важно подготовиться к различным жизненным ситуациям. Готовимся к ним как в государственном, так и в финансовом секторе, призываем каждого жителя заботиться о себе и своих близких.

Быть хорошо информированным очень важно, поскольку в кризисной ситуации именно неизвестность создает панику, под влиянием которой может случиться принятие непродуманных решений, приводящих к финансовым потерям.

Призываем ознакомиться с подготовленной Банком Латвии информацией и следовать советам и рекомендациям", - подчеркнула член совета Банка Латвии Илзе Посума.