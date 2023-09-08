Будущая коалиция договорилась срочно ограничить рост цен на электричество

Сегодня, 8 сентября, прошли неформальные переговоры партий "Новое Единство" (НЕ), "Прогрессивные" и СЗК по различным блокам тем. Как отметил Валайнис, партнеры по коалиции договорились, как повлиять на повышение тарифов на распределение электроэнергии, для чего требуется немедленное решение, чтобы снизить нагрузку на население.

Также в ходе переговоров были намечены ближайшие задачи в отношении коммерческого банковского сектора, как можно положительно повлиять на повышение ставки EURIBOR и как взыскать с банков налог на сверхприбыль. Будущая коалиция сегодня также обсуждала бюджет, который, по мнению Валайниса, потребует от политиков довольно большой дисциплины, чтобы быстрее с этим справиться. На повестке дня также стояли вопросы прав человека.

По словам политика СЗК, сейчас осталось "переложить" переговоры "на бумагу", и на следующей неделе Сейм сможет утвердить новое правительство.

Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня (НЕ) написала в микроблоге X, что сегодня она обсудила с партнерами по коалиции, над чем необходимо поработать до конца года, чтобы сбалансировать расходы домохозяйств - это инструменты для более умеренных тарифов на распределение электроэнергии и ограничения процентных ставок по ипотечным кредитам для физических лиц. Также партнеры договорились о срочной работе в сфере прав человека, сказала Силиня.

Как сообщалось, формирующаяся коалиция, которая будет состоять из НЕ, СЗК и "Прогрессивных" под руководством Силини, приступила к работе над созданием новой правительственной декларации, коалиционного соглашения и приложения о неотложных работах, которые необходимо завершить к декабрю и январю.

Будущая коалиция имеет голоса 52 депутатов, причем ее пообещал поддержать депутат, не принадлежащий к фракции Сейма, председатель правления "Честь служить Риге" Олег Буров, поскольку партия приняла решение сотрудничать с СЗК.