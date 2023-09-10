Для покрытия расходов на лабораторные исследования нужно 8 миллионов евро

К переработке лабораторий привело увеличение количества уникальных пациентов, проходящих амбулаторные лабораторные исследования, увеличение количества исследований на одного пациента, что связано со старением общества, улучшением диагностики, внедрением новых медицинских технологий; увеличением доли хронически больных пациентов, а также последствиями Covid-19.

В некоторых лабораториях тариф на оплачиваемые государством услуги превышает стоимость услуги. Тарифы выросли из-за повышения заработной платы медицинского персонала, но поскольку на заработную плату выделено дополнительное финансирование, то это повышение не оказывает прямого влияния на возникновение переработки, поясняют в Минздраве.

В министерстве также заявляют, что финансирование госбюджета не соответствует реальной ситуации, и без учета потребностей пациентов невозможно определить точное количество повторных обследований, в которых не было необходимости, или количество обследований, не соответствующих алгоритмам.

С учетом объема фактически выполненных в этом году услуг прогнозируется отсутствие финансирования на лабораторные услуги в бюджете 2023 года для 298 702 пациентов с различными диагнозами.

Минздрав обращает внимание на то, что, несмотря на превышение, лаборатории продолжают оказывать услуги до сих пор. Однако сложившаяся ситуация вызывает недовольство и возражения у поставщиков услуг, и от ООО Centrālā Laboratorija поступило письмо о прекращении оказания оплачиваемых государством услуг с 1 августа 2023 года. Не получив ответа на упомянутое письмо, лаборатория сообщила, что с 1 сентября 2023 года до выделения новой квоты услуги будут оказываться только тем пациентам, чьи анализы оплачиваются вне квоты.

В настоящее время на утверждение Минфина передан информационный отчет "О предложениях по повышению финансовой доступности лабораторных услуг", в котором предлагается решение проблемы дефицита, а также дополнительные разъяснения по возникшей ситуации.

Также Минздрав планирует оценить причины переработки лабораторий и внести в Кабмин предложения по улучшению финансовой доступности лабораторных услуг.