Латвийский экспорт в РФ за год снизился в 2 раза. Зато резко возросла торговля с Центральной Азией

В CSP отметили, что на рост экспорта в Украину в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года больше всего повлиял рост экспорта механизмов, механических устройств и электрооборудования (в основном электрогенераторного оборудования и вращающихся преобразователей) на 1,1 млн евро, или на 65,9%, а в Белоруссию - рост экспорта изделий пищевой промышленности (в основном масла какао, жира и растительного масла) на 1 млн евро, или 64,8%. А на снижение экспорта в Россию главным образом повлияло сокращение экспорта механизмов, механических устройств и электрооборудования (главным образом для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки машин) на 9 млн евро, или на 60,7%.

Кроме того, данные CSP свидетельствуют, что из Украины в июле этого года товары были ввезены в Латвию на сумму 20,484 млн евро, что на 9% меньше, чем в июне, и на 5,9% меньше, чем в июле прошлого года.

В то же время из России товары в июле этого года импортированы на сумму 31,253 млн евро, что на 37,8% меньше, чем в июне, и на 79,7% меньше, чем в июле прошлого года, тогда как стоимость импорта товаров из Белоруссии составила 13,407 млн евро, что по сравнению с предыдущим месяцем больше на 1,4%, а по сравнению с июлем прошлого года - на 43,9%.

В CSP отметили, что в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года на снижение импорта из Украины в основном повлияло сокращение импорта химической промышленности и изделий сопутствующих отраслей (прежде всего диагностических или лабораторных реагентов на основе или без нее) на 1,9 млн евро, или на 34,4%, а из России - сокращение импорта минеральных продуктов (прежде всего природного газа в газообразном состоянии и электроэнергии) на 101,1 млн евро, или на 87,4%. Что касается роста импорта из Белоруссии, то на него главным образом повлияло увеличение объемов импорта животных или растительных жиров и масел (в основном рапсового или горчичного и их фракций, рафинированных или нерафинированных) на 3,2 млн евро.