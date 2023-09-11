Латвийский экспорт в РФ за год снизился в 2 раза. Зато резко возросла торговля с Центральной Азией

За семь месяцев этого года в Россию товары экспортировали 346 латвийских предприятия, что на 403 предприятия или в 2,2 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а в Беларусь - 180 предприятий, что на 142 или 44,1% меньше, сообщили агентству LЕТА в Центральном статистическом управлении (CSP).
При этом из России за семь месяцев 2023 года товары импортировали 276 компаний, что на 906 компаний или в 4,3 раза меньше, чем в прошлом году, а из Беларуси - 204 компании, что на 344 компании или в 2,7 раза меньше.
В число экспортеров и импортеров включены все компании, которые в соответствии с методологией внешней торговли товарами осуществили экспортные и импортные операции, независимо от суммы сделки и вида сделки - как прямая продажа товаров, так и сделки, которые предусматривают возврат товара, замещение неотправленного товара, переработку товара и т.п.
При этом в CSP констатируют, что за семь месяцев 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года значительно выросла торговля с отдельными странами СНГ.
В том числе экспорт в Казахстан увеличился на 32,7 млн евро или 84,5%, в Кыргызстан - на 27,1 млн евро или в 5,8 раза, в Узбекистан - на 13,8 млн евро или на 36,3%.
За семь месяцев текущего года по сравнению с семью месяцами 2022 года импорт из Узбекистана увеличился на 16,2 млн евро или в 4,2 раза, из Казахстана - на 23,1 млн евро или 84,2%, а из Азербайджана - на 1,5 млн евро евро или 69%.
За семь месяцев 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года также увеличилось количество компаний-экспортеров и импортеров с отдельными странами СНГ. Особенно быстро росло число компаний в торговле с Казахстаном - в экспорте на 115 компаний (с 189 до 304 компаний), в импорте - на 33 компании (с 64 компаний до 97 компаний).
При этом количество компаний, экспортирующих в Кыргызстан, за соответствующий период выросло с 49 до 147, а количество компаний, экспортирующих в Узбекистан, увеличилось со 103 до 123.
Стоимость экспорта латвийских товаров за семь месяцев сократилась на 5,8%; импорта - на 6,5%
За семь месяцев этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 11,012 млрд евро, что на 5,8%, или 672,5 млн евро меньше, чем за тот же период 2022 года, а импортировала - на 13,557 млрд евро, что на 6,5%, или на 937,6 млн евро меньше, свидетельствуют данные CSP.
Таким образом, за семь месяцев 2023 года внешнеторговый оборот Латвии в фактических ценах составил 24,568 млрд евро, что на 6,2%, или 1,61 млрд евро меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
В том числе в июле Латвия экспортировала товаров на сумму 1,363 млрд евро, что на 6,9%, или 101,3 млн евро меньше, чем в июне, и на 15%, или 240,4 млн евро меньше, чем в июле 2022 года. При этом импортировано было товаров на сумму 1,787 млрд евро, что на 7,7%, или 149,6 млн евро меньше, чем месяц назад, и на 19,6%, или 435,3 млн евро меньше, чем в июле 2022 года.
В CSP отмечают, что в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года внешнеторговый баланс улучшился - экспорт в общем объеме внешней торговли вырос с 41,9% до 43,3%.
В июле 2023 года Латвия больше всего экспортировала дерева, деревянных изделий и древесного угля - стоимостью 204,461 млн евро (15% от общего объема экспорта), что на 7,4% меньше, чем в июне, и на 28,3% меньше, чем в июле 2022 года. Электроприборы и электрооборудование экспортированы на 141,278 млн евро (10,4%), что на 13% меньше, чем месяц назад, и на 3,8% меньше, чем годом ранее, а наземные транспортные средства и их части экспортированы на сумму 78,034 млн евро (5,7%), что на 13,7% меньше, чем месяц назад, и на 6,9% меньше, чем годом ранее.
В импорте в июле наибольший удельный вес пришелся на минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, ввезенные на сумму 204,684 млн евро (11,5% от общего объема импорта), что на 13,9% меньше, чем в июне, и на 64,9% меньше, чем годом ранее; затем следуют сухопутные транспортные средства и их части, ввезенные на сумму 183,116 млн евро (10,2%), что на 6,7% меньше, чем месяцем ранее, но на 12% больше, чем годом ранее; а также электроприборы и электрооборудование, ввезенные на сумму 180,735 млн евро (10,1%), что на 14,4% меньше, чем месяцем ранее, и на 4,7% меньше, чем в июле 2022 года.
По данным CSP, импорт минерального топлива, нефти и продуктов ее переработки в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года сократился за счет падения объемов импорта природного газа и в газообразном состоянии и электроэнергии на 165,5 млн и 116,4 млн евро соответственно.
Доля стран Евросоюза в общей стоимости экспорта в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года сократилась на 1,8 процентного пункта и составила 66,9%, а в общей стоимости импорта увеличилась на 2,3 процентного пункта и составила 83,5%. В то же время доля стран СНГ в экспорте выросла на 0,5 процентного пункта и составила 9,4%, а в импорте - сократилась на 4,5 процентного пункта и составила 3,2%.
В июле важнейшими партнерами Латвии по экспорту были Литва (18,6% от общего объема экспорта), Эстония (11,2%), Германия (7%) и Россия (6,2%), а важнейшими партнерами по импорту - Литва (21,2% от общего объема импорта), Германия (12,4%), Польша (10,8%) и Эстония (9,8%).
В июле 2023 года внешнеторговый баланс Латвии был положительным со 114 странами-партнерами, стоимость экспорта товаров превысила стоимость импорта. Негативен он был в торговле с 49 странами.
Данные статистического управления также свидетельствуют, что стоимость экспорта товаров в Украину в июле этого года составила 73,513 млн евро, или 5,4% от общего объема экспорта. По сравнению с июнем стоимость экспорта в Украину выросла в 3,2 раза, а по сравнению с июлем прошлого года - на 91,1%.
В то же время экспорт товаров в Россию в июле этого года составил 84,99 млн евро, что по сравнению с предыдущим месяцем на 10,7% меньше, а по сравнению с июлем прошлого года - на 18,3% меньше, тогда как экспорт товаров в Белоруссию составил 11,337 млн евро, показав сокращение на 33,5% по сравнению с июнем, и рост на 5,1% по сравнению с июлем прошлого года.
В CSP отметили, что на рост экспорта в Украину в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года больше всего повлиял рост экспорта механизмов, механических устройств и электрооборудования (в основном электрогенераторного оборудования и вращающихся преобразователей) на 1,1 млн евро, или на 65,9%, а в Белоруссию - рост экспорта изделий пищевой промышленности (в основном масла какао, жира и растительного масла) на 1 млн евро, или 64,8%. А на снижение экспорта в Россию главным образом повлияло сокращение экспорта механизмов, механических устройств и электрооборудования (главным образом для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки машин) на 9 млн евро, или на 60,7%.
Кроме того, данные CSP свидетельствуют, что из Украины в июле этого года товары были ввезены в Латвию на сумму 20,484 млн евро, что на 9% меньше, чем в июне, и на 5,9% меньше, чем в июле прошлого года.
В то же время из России товары в июле этого года импортированы на сумму 31,253 млн евро, что на 37,8% меньше, чем в июне, и на 79,7% меньше, чем в июле прошлого года, тогда как стоимость импорта товаров из Белоруссии составила 13,407 млн евро, что по сравнению с предыдущим месяцем больше на 1,4%, а по сравнению с июлем прошлого года - на 43,9%.
В CSP отметили, что в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года на снижение импорта из Украины в основном повлияло сокращение импорта химической промышленности и изделий сопутствующих отраслей (прежде всего диагностических или лабораторных реагентов на основе или без нее) на 1,9 млн евро, или на 34,4%, а из России - сокращение импорта минеральных продуктов (прежде всего природного газа в газообразном состоянии и электроэнергии) на 101,1 млн евро, или на 87,4%. Что касается роста импорта из Белоруссии, то на него главным образом повлияло увеличение объемов импорта животных или растительных жиров и масел (в основном рапсового или горчичного и их фракций, рафинированных или нерафинированных) на 3,2 млн евро.
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