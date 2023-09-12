Призывают навести порядок на рынке краткосрочной аренды

Службе государственных доходов это позволило бы упростить отсев честных арендодателей от тех, кто не платит государству налоги.

Как сказано в подготовленном Министерством экономики и представленном сегодня, 12 сентября, правительству докладе "О регулировании аренды мест размещения и мест краткосрочного проживания туристов", сейчас рынок краткосрочной аренды и арендодатели трудно поддаются отслеживанию

потому, что эти услуги они предлагают в основном через цифровые онлайн-платформы, такие как www.ss.com, www.facebook.com, AirBnB.com, Expedia.com, Booking.com, TripAdvisor и другие.

А в Латвии до сих пор не введены инструменты, позволяющие полностью отследить и обобщить статистические данные о предложении и спросе в сегменте краткосрочной аренды.

Авторы доклада не призывают совсем запретить сдачу жилых домов и квартир в аренду местным и иностранным путешественникам, которым требуется ночлег на один или несколько дней.

Однако для арендодателей и предлагаемых ими объектов краткосрочной аренды

необходимо установить дополнительные требования, которые позволят ограничить процветающее на рынке аренды уклонение от уплаты налогов.

Навести порядок на рынке краткосрочной аренды требуется и в связи с тем, что в Брюсселе сейчас готовится нормативный акт Европарламента о сборе данных и предоставлении общего доступа к ним в связи с услугами краткосрочной аренды мест размещения, что повлияет и на правовое регулирование латвийского рынка аренды.