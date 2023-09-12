Призывают навести порядок на рынке краткосрочной аренды

Чтобы осознать истинные размеры рынка апартаментов для краткосрочной аренды и сократить процветающую в Латвии подпольную аренду, в стране должен быть создан соответствующий регистр субъектов хозяйственной деятельности, сдающих жилье в краткосрочную аренду, в котором каждому объекту краткосрочной аренды был бы присвоен свой регистрационный номер. Об этом пишет Latvijas Avīze.
Службе государственных доходов это позволило бы упростить отсев честных арендодателей от тех, кто не платит государству налоги.
Как сказано в подготовленном Министерством экономики и представленном сегодня, 12 сентября, правительству докладе "О регулировании аренды мест размещения и мест краткосрочного проживания туристов", сейчас рынок краткосрочной аренды и арендодатели трудно поддаются отслеживанию
потому, что эти услуги они предлагают в основном через цифровые онлайн-платформы, такие как www.ss.com, www.facebook.com, AirBnB.com, Expedia.com, Booking.com, TripAdvisor и другие.
А в Латвии до сих пор не введены инструменты, позволяющие полностью отследить и обобщить статистические данные о предложении и спросе в сегменте краткосрочной аренды.
Авторы доклада не призывают совсем запретить сдачу жилых домов и квартир в аренду местным и иностранным путешественникам, которым требуется ночлег на один или несколько дней.
Однако для арендодателей и предлагаемых ими объектов краткосрочной аренды
необходимо установить дополнительные требования, которые позволят ограничить процветающее на рынке аренды уклонение от уплаты налогов.
Навести порядок на рынке краткосрочной аренды требуется и в связи с тем, что в Брюсселе сейчас готовится нормативный акт Европарламента о сборе данных и предоставлении общего доступа к ним в связи с услугами краткосрочной аренды мест размещения, что повлияет и на правовое регулирование латвийского рынка аренды.
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