Эксперт: производители продуктов стали предлагать больше акций

Шуре пояснила, что снижение покупательной способности населения очень остро ощущается производителями продуктов питания в Латвии.

По ее словам, в Латвии люди тратят на продукты питания большую часть своих доходов, чем в других странах.

Низкая цена очень важна и даже более важна, чем раньше, поэтому производители продуктов питания перестраивают свой ассортимент в соответствии с покупательской способностью, сказала Шуре.

Она сказала, что из-за неопределенности будущего очень рискованно просто снижать цену на товар,

и латвийские производители продуктов питания предлагают акционные цены на многие группы товаров.

"Мы надеемся, что розничные торговцы также снизят цены на полках магазинов", - добавила Шуре.

Также Шуре заявила, что в начале роста цен на продукты у людей все еще были сбережения, поэтому они могли позволить себе больше, чем сейчас.

Шуре признала, что латвийские производители не могут конкурировать с польскими дешевыми продуктами питания, поскольку это другой рынок и другие объемы производства.

При этом она отмечает, что всегда будет группа людей, которая сможет позволить себе "премиальную" продукцию, и в зависимости от спроса производители будут оценивать и выпуск этой продукции, но ассортимент премиальных товаров, несомненно, сокращается.