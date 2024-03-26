Исследование: есть ли средний класс в Латвии?

Исследования проводились по вопросам социального неравенства, но в основном по самой малообеспеченной части общества, в том числе с целью консультации для омбудсмена Латвии. Исследовать изменения среднего класса, который является опорой общества, мешает отсутствие финансирования.

"Не вполне ясно, что мы вообще имеем в виду под этим понятием - средний класс. В 2018 году было проведено исследование SKDS, в рамках которого осуществлено сравнение с данными исследования, проведенного 10 лет назад.

Одним из выводов стало, что средний класс у нас вырос! Однако анализ отдельных факторов показал, что существенно ничего за 10 лет не изменилось", - говорит ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета Лига Раснача.

Она подчеркивает, что большое значение имеют ощущения самих людей и восприятие ими себя в обществе. Это не только латвийская тенденция: доля общества, которая может идентифицировать себя как представителя среднего класса на конкретной территории, уменьшается.

Причиной тому служат глобальные перемены, меняющие источники материальной стабильности.

"В проведенных в 2018 году SKDS исследованиях среднего класса в Латвии за основу были взяты выдвигаемые людьми критерии, которыми в Латвии определяется средний класс. Общего стандарта для вычленения этой группы общества нет, поскольку уровень благосостояния стран существенно отличается: тот, кто в одной стране или на конкретной территории принадлежит к среднему классу, в другой стране может быть мегабогачом, а в какой-то другой - бедным. Конечно, в отечественном исследовании в качестве основы были взяты доходы, недвижимость, образование и другие критерии, но при этом меньше учитывалось содержание работы, что, на мой взгляд, является существенной величиной", - признает Раснача.

По ее мнению, важно отметить, что люди охотно делают то, что любят, жертвуя уровнем доходов. Упрощенно говоря, средний класс не готов идти на какую-то работу только ради хорошей оплаты труда. Отвечая на вопрос, почему исследования социального неравенства не продолжаются, Раснача отметила нехватку средств на науку, являющуюся главным препятствием для качественной научной работы.

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