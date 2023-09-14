Когда начнут курсировать новые электрички? Отвечает Pasažieru vilciens

Как только будет завершена сертификация и проверка соответствия новых поездов, можно будет приступить к их эксплуатации, добавил он.

В настоящее время на пути в Латвию находится уже 17-й новый поезд, но для того, чтобы чешская компания Škoda Vagonka уложилась в сроки, необходимо еженедельно поставлять в Латвию по два вагона новых поездов.

Григулис сказал, что проверка и тестирование поездов занимает много времени, поскольку все компоненты должны быть проверены на соответствие железнодорожной инфраструктуре. Для первых поездов потребовалось несколько месяцев, чтобы производитель понял, как их можно собрать в Латвии. В настоящее время частично производство и сборка поездов осуществляются в Латвии.

Григулис добавил, что в договоре на поставку новых электропоездов зафиксирована выгодная цена, и Škoda Vagonka не просила покрывать никакие дополнительные расходы, понесенные производителем.

Также Григулис сообщил, что после постройки каждого вагона Pasažieru vilciens перечисляет производителю аванс в размере 40% от стоимости поезда.

Он также выразил уверенность в том, что даже при самом неблагоприятном сценарии, если 23 новых поезда не будут поставлены до конца года, авансовые платежи будут покрыты в этом году за счет средств Европейского союза.

Pasažieru vilciens уже рассчитывает неустойку за непоставку новых электропоездов Škoda в срок.