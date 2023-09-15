Centrālā laboratorijа записывает на оплачиваемые государством анализы по октябрьской квоте

"Centrālā laboratorijа высоко оценивает шаги Министерства здравоохранения по разрешению сложившейся ситуации и найденную возможность получить оплату за лабораторные услуги, выполненные в первом полугодии 2023 года сверх квоты. Однако, анализируя спрос на финансируемые государством лабораторные услуги на второе полугодие, уже сейчас можно предположить, что дополнительные 3 176 637 евро, выделенные Минздравом, не покроют полную стоимость анализов, выполненных сверх квоты", - заявили в лаборатории.

До получения письменных гарантий того, что Centrālā laboratorijа лаборатория действительно получит оплату за все выполненные работы в будущем, лаборатория вынуждена действовать очень осторожно и обслуживать пациентов в рамках выделенного финансирования, заявила руководитель лаборатории Стелла Лапиня.

С сегодняшнего дня в Centrālā laboratorijа будет действовать лист ожидания, и она будет принимать пациентов только в рамках выделенной государством квоты.

Записаться на анализы можно, позвонив по телефону Centrālā laboratorijа 67334433. Платные услуги Centrālā laboratorijа по-прежнему можно будет получить в любом ее филиале без записи.

Лаборатория принимает анализы в 84 филиалах, расположенных по всей Латвии.